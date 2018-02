Probabili formazioni Serie A/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (25^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista delle partite per la 25^ giornata del campionato (17-18-19 febbraio 2018)

17 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Si avvicina la 25^ giornata di Serie A, che comincia oggi con ben tre anticipi prima delle sei partite della domenica e il posticipo di lunedì sera che completerà un turno particolarmente spalmato. Andiamo allora a curiosare fra le probabili formazioni seguendo quelle che dovrebbero essere le scelte degli allenatori di tutte le squadre di Serie A per quanto riguarda i moduli e i possibili titolari delle loro formazioni in questo venticinquesimo turno del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

Assente per infortunio Lasagna che non rientrerà prima della fine di marzo, Massimo Oddo dovrebbe affidarsi ad un attacco con De Paul trequartista alle spalle di Perica oppure Maxi Lopez come prima punta. In difesa invece per l’Udinese c’è la buona notizia del rientro di Danilo, che sarà titolare. La Roma recupera Pellegrini e Nainggolan, che hanno scontato un turno di squalifica: il belga sarà sicuramente titolare come trequartista alle spalle di Dzeko, Pellegrini invece si contenderà una maglia con De Rossi. L’altro ballottaggio caldo per Eusebio Di Francesco sarà quello fra El Shaarawy e Perotti, Under partirà di nuovo dall’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CAGLIARI

Rolando Maran va verso un modulo 4-3-2-1, in cui c’è ancora grande incertezza sulle scelte in attacco, due ballottaggi caldi in casa Chievo sono invece quelli fra Jaroszynski e Gobbi e tra Castro ed Hetemaj. In difesa sarà invece ancora titolare Bani, ormai diventato un punto di forza per i gialloblù veneti. Per quanto riguarda il Cagliari, si va verso un modulo piuttosto offensivo: Diego Lopez infatti dovrebbe schierare Joao Pedro trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Pavoletti e uno fra Sau e Farias.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

Davide Ballardini punterà sul modulo 3-5-2 per il suo Genoa, ma ci sono ancora vari dubbi sugli interpreti: ad esempio, in attacco Galabinov e Lapadula si contendono l’unica maglia a disposizione al fianco del grande ex nerazzurro Pandev, mentre a centrocampo si segnala il ballottaggio fra Rigoni e Medeiros. Ancora più dubbi per Luciano Spalletti, che sicuramente dovrà fare a meno di Miranda (ballottaggio Ranocchia-Lisandro Lopez per sostituirlo) e che avrà parecchi ballottaggi da sciogliere da centrocampo in su, anche a causa dei recenti acciacchi di Perisic e Icardi. Si va dunque verso la conferma per il giovane francese Karamoh.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

Obi torna dopo la squalifica e Belotti è ormai definitivamente pronto, come ha dimostrato segnando domenica scorsa: queste le migliori notizie per il Torino di Walter Mazzarri verso il derby della Mole. Modulo 4-3-3, l’attacco granata dovrebbe essere quello sulla carta migliore, con il ‘Gallo’ al centro delle due ali Iago Falque e Niang. Per la Juventus invece qualche dubbio in più, anche a causa delle assenze. Possibile un turno di riposo per Khedira che sarebbe sostituito da Bentancur, ormai classico il ballottaggio fra Douglas Costa e Bernardeschi per completare l’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CROTONE

Roberto De Zerbi dovrebbe schierare il Benevento con il modulo 3-5-1-1, con Djuricic trequartista alle spalle della punta centrale, che sarà uno fra Brignola e Coda, in ballottaggio per una sola maglia disponibile. Fra i big stranieri arrivati a gennaio, Sandro sarà titolare mentre Sagna dovrebbe partire dalla panchina. Nel Crotone, Walter Zenga sembra avere un solo dubbio che sarà quello fra Budimir e Nalini nel tridente d’attacco, che per il resto sarà formato da Trotta e da Ricci, che è pienamente recuperato. In difesa e a centrocampo non ci attendiamo invece sorprese per i calabresi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO

In primo piano in casa Bologna l’emergenza squalifiche, dal momento che il giudice sportivo ha fermato in vista del derby con il Sassuolo Masina, Mbaye e Palacio. Cambieranno dunque i terzini, che saranno Krafth a destra e Torosidis a sinistra, in difesa da segnalare anche il ballottaggio Gonzalez-Helander. In attacco invece il posto lasciato libero da Palacio sarà preso probabilmente da Destro come punta centrale, con Orsolini e Di Francesco esterni. Nel Sassuolo la buona notizia è il recupero di Politano, che completerà il tridente con Berardi e Babacar. Un solo ballottaggio, fra Missiroli e Mazzitelli a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPAL

In casa Napoli attenzione ad Hamsik, reduce da alcuni problemi alla schiena: è disponibile, ma Maurizio Sarri potrebbe per prudenza schierare al suo posto il sempre affidabile Zielinski. Recuperato Albiol, che andrà a formare la classica coppia centrale di difesa con Koulibaly davanti a Reina. Più dubbi per Leonardo Semplici, possiamo identificare ben tre ballottaggi per la Spal: in difesa fra Salamon e Simic, a centrocampo fra Everton Luiz e Schiattarella e come esterno sinistro fra Costa e Dramé. In attacco si va verso Kurtic in appoggio ad Antenucci.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

Da non escludere in casa Atalanta il ricorso al turnover, dal momento che i nerazzurri di Gian Piero Gasperini stanno vivendo un periodo decisamente affollato di impegni. Dubbi soprattuto in attacco, dove Ilicic dovrebbe avere la meglio su Gomez per il quale c’è sempre cautela, mentre Petagna e Cornelius daranno vita a un ballottaggio ormai classico. Per Stefano Pioli invece meno dubbi, sembra tutto sostanzialmente definito tranne chi occuperà la casella di sinistra nel tridente con Chiesa e Simeone, una maglia che è contesa da Gil Dias e Thereau.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

Per il Milan vale un discorso simile a quello fatto per l’Atalanta: bisogna dosare le forze, anche se Gennaro Gattuso non sembra intenzionato a rinunciare a gente come Suso e Cutrone. I ballottaggi dunque saranno quelli tradizionali, come Calabria-Abate in difesa oppure Biglia-Montolivo in cabina di regia. Per la Sampdoria di Marco Giampaolo Murru sembra in vantaggio su Strinic come terzino destro, in attacco Ramirez trequartista alle spalle di Quagliarella e uno fra Zapata e Caprari, con il colombiano che appare comunque favorito per giocare dall’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA

Il problema principale per Simone Inzaghi sarà la squalifica di Lucas Leiva, che porta a due possibili soluzioni: schierare al suo posto Murgia oppure accentrare Lulic, che in quel caso libererebbe il posto per Lukaku come esterno sinistro. Nonostante i molti impegni ravvicinati, in attacco dovrebbero giocare tutti i titolari. Quanto al Verona di Fabio Pecchia, in difesa potrebbe ritrovare una maglia da titolare Heurtaux, mentre nel tridente d’attacco si annuncia un ballottaggio stuzzicante per l’Hellas, quello fra Verde e Kean.

