Probabili formazioni/ Torino Juventus: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A 25^ giornata)

Probabili formazioni Torino-Juventus: diretta tv, orario e le ultime novità sull'11 in campo per il Derby della Mole. Tanti i dubbi in casa di Massimiliano Alegri.

17 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Torino Juventus (LaPresse)

E’ atteso domani pomeriggio il Derby della Mole tra Torino e Juventus: fischio d’inizio in programma per le ore 12.30 all’Olimpico per uno dei match più attesi di questa 25^ giornata della Serie A. In casa granata, il tecnico Walter Mazzarri, tornato dalla squalifica, punterà ovviamente tutto su Andrea Belotti ormai rientrato a pieno regime. Maggiori problemi nello stilare la probabile formazione invece per Allegri, che di ritorno dall’impegno in Champions League, con il Tottenham, ha parecchi casi dubbi, tra cui anche Paulo Dybala. Andiamo quindi ora ad analizzare nel dettaglio le possibili scelte dei due allenatori per le probabili formazioni della partita tra Torino e Juventus.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Al Derby della Mole ovviamente è stata assicurata un’ampia copertura mediatica e la diretta tv della sfida all’Olimpico sarà disponibile sia per gli abbonati a Premium che per quelli di Sky. Sul digitale terrestre Torino-Juventus sarà quindi visibile ai canali Premium sport e Premium Sport HD; sul satellite invece l’appuntamento sarà ai canali Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD. La diretta streaming video della partita sarà offerta dalle rispettive app Premium Play e Sky Go oltre che dal servizio offerto dal portale Elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

LE SCELTE DI MAZZARRI

Ovviamente in tale occasione Mazzari non potrà che puntare sui propri titolarissimi nel disegnare la probabile formazione del Torino: il clima, la storia e l’avversario chiedono a gran voce che oggi in campo al Olimpico si veda il miglior Torino possibile. Seguendo il 4-3-3 come scelta tattica ecco che per la squadra granata di fronte a Sirigu vedremo N’Koulou e Burdisso come coppia centrale: sulle fasce De Silvestri rimane confermato ma Molinari potrebbe entrare in dubbio con Ansaldi. Pochi i dubbi in mediana: Rincon e Baselli scenderanno in campo fin da primo minuto, mentre sulla corsia il rientrante Acquah mette a rischio la maglia di Obi. Tridente confermatissimo in attacco invece: ecco di nuovo Belotti prima punta, con Niang e Iago Falque a supporto.

LE MOSSE DI ALLEGRI

In vista del match con il Torino, Massimiliano Allegri deve fare un po’ il conto con una lunga lista di indisponibili o presunti tali. I ballottaggi quindi non mancheranno e al momento il modulo prediletto in casa bianconera dovrebbe essere il 4-3-3. Il primo nome in dubbio è quello di Paulo Dybala ma l’argentino, appena rientrato in gruppo, dovrebbe vedere al massimo la panchina: il tridente d’attacco quindi vedrà ancora Gonzalo Higuain prima punta con Mandzukic e uno tra Douglas Costa e Bernadeschi a completare il reparto. Qualche movimento in più è atteso in mediana: qui potrebbe infatti ritrovare la titolarità Marchisio: Pjanic rimane confermato mentre sarà il dubbio tra Khedira e Bentancur per l’altro corridoio. Ballottaggi aperti anche in difesa dove di fronte a Buffon rimangono confermati solo Benatia e Chiellini: ai lati al momento paiono favoriti De Sciglio e Asamoah, anche se Lichtsteiner e Alex Sandro rimangono pronti dalla panchina.

IL TABELLINO

TORINO (4-3-3): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 13 Burdisso, 3 Molinaro; 22 Obi, 88 Rincon, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 11 Niang All. Mazzarri

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic, 8 Marchisio; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic. All. Allegri

