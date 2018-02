Probabili formazioni/ Udinese Roma: quote e le ultime notizie live (Serie A 25^ giornata)

Probabili formazioni Udinese-Roma: quote e e ultime notizie. Oddo perde Kevin Lasagna in attacco: spazio dal primo minuto per Maxi Lopez con il solito De Paul?.

17 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Udinese Roma (LaPresse)

Sarà la sfida tra Udinese e Roma ad inaugurare la 25^ giornata del Campionato della Serie A: fischio d’inizio atteso oggi 17 febbraio alle ore 15.00 alla Dacia Arena. I giallorossi si avvicinano a tale appuntamento tirando un sospiro di sollievo: dopo aver ben retto contro gli stregoni con una formazione più che ridotta, Di Francesco per questo appuntamento ritrova diversi nomi, tra cui gli ex squalificati Pellegrini e Nainggolan. L’umore opposto invece in casa friulana: Oddo perde uno dei sui punti di riferimento, ovvero Kevin Lasagna che nei giorni scorsi ha rimedato una lesione al bicipite femorale che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per diverso tempo. Viste tale ultime notizie andiamo ora a scoprire le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni di Udinese-Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio il pronostico pare decisamente a favore della compagine giallorossa, benchè la Dacia Arena non si annunci certo un campo semplice. Considerando le quote stilate dalla snai ecco che nell’1x2 il successo dell’Udinese è stato quotato a 4.25, mentre la vittoria della Roma ha meritato la quotazione di 1.85: pareggio fissato invece a 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI ODDO

Senza Lasagna, indisponibile per un ‘infortunio muscolare, ecco che nella probabile formazione del’Udinese dovrebbe ritrovare la maglia titolare Maxi Lopez. L’ex granata però nel 3-5-2 dei friulani potrebbe entrare in ballottaggio con Perica, nel far coppia con il titolare De Paul. Procedendo a ritroso nello schieramento bianconero ecco che nell’ampia mediana in cabina di regia vedremo Behrami, con Barak e Jankto ai suoi lati, mentre toccherà al duo Adnan-Widmer agire sui corridoi più esterni. Qualche dubbio persino in difesa: di fronte a Bizzarri, Nuytinck rischia la maglia a favore di Larsen: Samir e Danilo completeranno il reparto a 3.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Il tecnico della Roma approccia a questo match della serie A con qualche sicurezza in più: sono tornati a disposizione sia Pellegrini che Nianggolan, e pure De Rossi potrebbe di nuovo vedere il campo. In ogni caso Di Francesco dovrebbe confermare il 4-2-3-1 come scelta tattica vista nelle ultime uscite, rimettendo in campo il solito quartetto difensivo, obbligato a lavoro extra vista l’infermeria piena. Di fronte ad Alisson vedremo quindi Fazio e Manolas coppia centrale, con Florenzi e Kolarov attesi sulle corsie più esterne. Qualche movimento in più è invece atteso in mediana: qui il duo centrale posto di fronte alla difesa dovrebbe vedere titolari il rientrante Pellegrini con Strootman mentre Nainggolan dovrebbe porsi sulla trequarti. Sono attesi movimenti e ballottaggi anche in attacco: confermato Under sulla corsia, dall’altra parte del campo El Shaarawy potrebbe entrare in dubbio con Perotti, mentre Dzeko si collocherà come al solito prima punta.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): 1 Bizzarri; 17 Nuytinck, 5 Danilo, 3 Samir; 27 Widmer, 72 Barak, 85 Behrami, 14 Jankto, 53 Adnan; 10 De Paul, 20 Maxi Lopez. All. Oddo

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 7 Pellegrini, 6 Strootman; 17 Under, 4 Nainggolan, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko. All. Di Francesco

