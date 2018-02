Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (25^ giornata)

Pronostici Serie A: quote e scommesse per le partite della 25^ giornata della Serie A. Le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma

17 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Serie A (LaPresse)

La 25^ giornata di Serie A comincia oggi con ben tre anticipi, che precedono le sei partite domenicali distribuite su ben quattro orari dalle 12.30 fino alle 20.45 ed infine il posticipo del lunedì. Sarà dunque un weekend molto lungo, sempre ricco di emozioni per gli appassionati di calcio e per gli scommettitori: andiamo allora a curiosare quali potrebbero essere i pronostici e le squadre favorite in questo venticinquesimo turno del campionato di Serie A, con uno sguardo anche alle quote.

PRONOSTICO UDINESE-ROMA

Un’Udinese che sogna ancora un posto in Europa League ospita nel primo anticipo del sabato una Roma che si è rilanciata nelle ultime settimane, ma sfruttando anche il calendario favorevole - due vittorie con le ultime due della classifica. Adesso per i giallorossi di Eusebio Di Francesco ci sarà un test più attendibile, anche se potremmo dare proprio alla Roma il favore del pronostico. La pensa così anche l’agenzia Snai, che quota a 1,85 un successo dei giallorossi, cioè naturalmente il segno 2.

PRONOSTICO CHIEVO-CAGLIARI

Un Chievo in crisi da ormai oltre due mesi, con appena due punti raccolti dall’inizio di dicembre ad oggi, ha sempre più bisogno di punti per non farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere, dalla quale sembra invece in grado di scappare il Cagliari. Pronostico incertissimo, ma la legge dei grandi numeri ci fa venire voglia di dare fiducia al Chievo: il segno 1 al Bentegodi è quotato a 2,45 dall’agenzia Snai.

PRONOSTICO GENOA-INTER

L’Inter è uscita dalla crisi tornando alla vittoria? La trasferta sul campo di un Genoa in grande forma darà risposte molto importanti. Il Grifone è reduce da un periodo molto positivo, anche se va detto che sta facendo meglio in trasferta piuttosto che a Marassi. Sono però i nerazzurri al centro dell’attenzione, perché non possono permettersi passi falsi: ricordiamo allora che il segno 2 è quotato a 2,20 dall’agenzia Snai.

PRONOSTICO TORINO-JUVENTUS

Il derby è sempre partita di grande fascino ed emozioni, ma va detto che negli ultimi anni solo raramente il Torino è stato in grado di ribaltare i valori tecnici che sulla carta certamente sorridono alla Juventus, che in effetti ha perso un solo derby della Mole negli ultimi 20 anni. Ecco perché la bilancia pende dalla parte di Massimiliano Allegri nonostante si giochi allo stadio Olimpico-Grande Torino: secondo l’agenzia Snai, il segno 2 è quotato a 1,73.

PRONOSTICO BENEVENTO-CROTONE

Partita delicatissima per entrambe le squadre: il Crotone è in un buon momento di forma e ha il triplo dei punti del Benevento, che però è praticamente costretto a vincere se vuole continuare a sperare nella salvezza. La cosa certa è che il pareggio servirebbe a poco: ecco perché fra le scommesse possibili secondo l’agenzia Snai puntiamo sulla doppia chance 1-2, che è quotata a 1,35 e richiede naturalmente la vittoria di una delle due squadre.

PRONOSTICO BOLOGNA-SASSUOLO

Incerto derby emiliano allo stadio Renato Dall’Ara, anche se il fattore campo e i quattro punti in più in classifica potrebbero far pendere il pronostico dalla parte delle squadra di Roberto Donadoni. Sembra pensarla così anche l’agenzia di scommesse sportive Snai: l’esito ritenuto più probabile è il segno 1, che è quotato per l’esattezza a 2,50.

PRONOSTICO NAPOLI-SPAL

Quando la prima in classifica con 63 punti ospita a casa sua la terzultima che di punti ne ha raccolti appena 17, il pronostico non può che pendere dalla parte della big. Questo è il destino di Napoli Spal, anche se la conseguenza è che la quota per il segno 1 sarà bassissima: l’agenzia Snai propone per la vittoria del Napoli una vincita pari ad appena 1,14 volte la posta in palio.

PRONOSTICO ATALANTA-FIORENTINA

Decisamente stuzzicante la partita di Bergamo fra Atalanta e Fiorentina: i nerazzurri di Gian Piero Gasperini potranno farsi forti del fattore campo e di sei punti in più in classifica, ma i viola di Stefano Pioli arriveranno più freschi al match non avendo avuto impegni infrasettimanali. Si potrebbe dunque ragionevolmente avere fiducia sul segno X: il pareggio è quotato dall’agenzia di scommesse Snai a 3,20.

PRONOSTICO MILAN-SAMPDORIA

Scontro diretto molto delicato a San Siro fra la sesta e la settima della classifica, che si contendono un posto nella prossima Europa League. Il Milan punta ad agganciare i blucerchiati, ma il pronostico è incerto, anche perché i rossoneri dovranno fare i conti con i tanti impegni ravvicinati contro una squadra che è messa meglio di loro in classifica. L’agenzia di scommesse Snai ha comunque fiducia in Gennaro Gattuso e quota il segno 1 a 1,70.

PRONOSTICO LAZIO-VERONA

Sulla carta una delle partite più facili da prevedere in questa giornata di Serie A, dal momento che i biancocelesti hanno esattamente 30 punti in più dei gialloblù in classifica e giocheranno pure in casa. Hellas chiamata all’impresa, ma per andare sul sicuro ovviamente si deve consigliare il segno 1, che Snai propone all’irrisoria quota di 1,20.

© Riproduzione Riservata.