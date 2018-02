Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (26^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite della 26^ giornata della Serie B. Ecco le favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma sabato e domenica

17 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Serie B (LaPresse)

Per la 26^ giornata di Serie B, cominciata con l’anticipo di ieri sera, sarà come al solito un sabato molto intenso, che prevede otto partite per oggi pomeriggio e poi ben due posticipi alla domenica in chiusura del turno che non avrà invece posticipi al lunedì. Andiamo allora a curiosare quali potrebbero essere i pronostici e le squadre favorite in questo ventiseiesimo turno del campionato di Serie B, con uno sguardo anche alle quote.

PRONOSTICO CESENA-CITTADELLA

Il Cesena è in piena lotta salvezza e deve cercare di sfruttare il fattore campo per risalire, ma attenzione al Cittadella che è la squadra del campionato che ha fatto più punti in trasferta. I veneti sono dunque grandi specialisti delle partite lontano da casa, forti di ben 23 punti presi in trasferta: se vorrete puntare sul segno 2 anche al Manuzzi, le quote Snai ci dicono che un colpaccio del Cittadella è quotato a 2,75.

PRONOSTICO EMPOLI-PARMA

Big-match di giornata, ma la capolista Empoli è logicamente da considerare favorita, dall’alto di nove punti in più in classifica. Con il migliore attacco della Serie B e il fattore campo favorevole, non sarà semplice per il Parma uscire dallo stadio Carlo Castellani con un risultato positivo. Il segno 1 per la vittoria casalinga della squadra di Aurelio Andreazzoli è proposto dall’agenzia Snai a 1,80.

PRONOSTICO ENTELLA-PESCARA

Posta in palio decisamente importante a Chiavari in Entella Pescara: i padroni di casa liguri avranno la necessità di risalire posizioni perché al momento sono in una posizione di classifica decisamente scomoda. D’altro canto gli abruzzesi sono poco più avanti: devono vincere per rimanere vicini alla zona playoff, ma perdendo si ritroverebbero pericolosamente vicini alla zona retrocessione, dove si lotta per salvarsi. Di certo il pareggio serve a poco, vi proponiamo allora la doppia chance 1-2, che si realizza in caso di vittoria di una delle due squadre: Snai la quota a 1,28.

PRONOSTICO FOGGIA-CARPI

Il Foggia va molto piano in casa, dove nessuno ha fatto meno punti dei pugliesi in questo campionato; il Carpi d’altronde non è un fulmine in trasferta, dove dovrebbe migliorare il proprio rendimento per puntare con rinnovate ambizioni ad un posto nei playoff, comunque ampiamente alla portata degli emiliani. Partita dunque a forte rischio pareggio: il segno X come esito della partita di Foggia è quotato a 3,35 dall’agenzia Snai.

PRONOSTICO NOVARA-SPEZIA

Novara e Spezia sono separate da appena cinque punti in classifica, anche se questo fa al momento la differenza fra uno Spezia a ridosso della zona playoff e un Novara che deve stare attento a non scivolare in zona playout. Il Novara deve sfruttare il fattore campo in una partita il cui pronostico appare comunque incerto: consigliamo dunque la doppia chance 1-X, che richiede la vittoria del Novara oppure un pareggio. Ipotesi che la Snai quota a 1,30.

PRONOSTICO PERUGIA-PALERMO

Perugia e Palermo sono separate da 12 punti in classifica, un margine che dovrebbe consentire ai rosanero siciliani di essere favoriti anche se giocano in trasferta e sono reduci da due sconfitte consecutive. Anzi, proprio questa striscia negativa ci induce a concentrare la nostra attenzione sul Palermo, che certamente non potrà permettersi di proseguire su questa scia deludente. Il segno 2 in favore di un colpaccio degli uomini di Bruno Tedino allo stadio Renato Curi è quotato a 2,95.

PRONOSTICO SALERNITANA-PRO VERCELLI

Sfida delicata allo stadio Arechi di Salerno fra una Pro Vercelli pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere e una Salernitana che, essendo appena cinque punti avanti in classifica rispetto ai piemontesi, non può certo dirsi tranquilla. Il fattore campo e questa differenza nella graduatoria potrebbero comunque far pendere il pronostico dalla parte della Salernitana: il segno 1 è quotato da Snai a 1,87.

PRONOSTICO VENEZIA-AVELLINO

Discorso simile per Venezia e Avellino, a parte il fatto che siamo un po’ più in alto in classifica: i lagunari sono fra coloro che lottano per un posto ai playoff, gli irpini invece sono a metà del guado, non ancora tagliati fuori per i playoff ma pure a rischio playout. Il fattore campo e i sei punti in più in classifica fanno comunque pendere il pronostico dalla parte di Filippo Inzaghi: il segno 1 è proposto da Snai a 1,80.

PRONOSTICO FROSINONE-ASCOLI

Frosinone Ascoli è un testa-coda del campionato di Serie B: le due squadre che daranno vita a uno dei due posticipi della domenica sono separate da tantissimi punti, per la precisione l’Ascoli a quota 23 punti ne ha esattamente la metà del Frosinone, che di punti ne ha 46 e giocherà pure in casa. Logico dunque che il favore del pronostico sia tutto per i ciociari: la pensa così pure l’agenzia Snai, che quota il segno 1 a 1,38.

PRONOSTICO BRESCIA-TERNANA

Allo stadio Rigamonti la domenica e la giornata di Serie B si chiuderanno con una sfida molto calda in ottica salvezza. Il Brescia ci arriva con cinque punti in più in classifica e potendo pure contare sul fattore campo. Inoltre, la Ternana è la squadra che ha fatto meno punti in trasferta in questo campionato di Serie B: ecco perché si potrebbe puntare sul segno 1, che è proposto a 1,90 dall’agenzia Snai.

