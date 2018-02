Reggiana-Santarcangelo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana-Santarcangelo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Al Mapei Stadium i padroni di casa cercano i 3 punti per salire più in alto.

17 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Reggiana-Santarcangelo, LaPresse

Reggiana-Santarcangelo, diretta dal signor Meraviglia di Pistoia, sabato 17 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà uno dei match che andranno in scena nella ventiseiesima giornata di campionato nel girone B del campionato di Serie C. Il pareggio in casa della Sambenedettese della settimana scorsa ha confermato come per la Reggiana l'ascesa in campionato, almeno fino al secondo posto considerando i dodici punti che al momento separano i granata da Padova capolista, è ancora un obiettivo concreto. Dopo un difficile inizio di stagione la Reggiana si è ritrovata partita dopo partita, ed è al momento nel pieno di una serie positiva che nelle ultime partite l'ha vista perdere solamente la sfida sul campo della Feralpisalò che al momento occupa la seconda piazza nella classifica del girone B di Serie C.

Inoltre, va sottolineato come per gli emiliani il Mapei Stadium negli ultimi mesi sia stato una vera e propria roccaforte, con sette vittorie consecutive conquistate in casa in questo scorcio di stagione. E' avvertito un Santarcangelo che resta invece nel pieno della zona retrocessione, con i romagnoli battuti in casa dalla capolista Padova nell'ultimo match interno, e che in trasferta quest'anno hanno vinto solamente le partite contro il Gubbio il 3 settembre e contro il Pordenone lo scorso 22 dicembre. Sulla carta dunque Reggiana favorita, ma la voglia di punti di un Santarcangelo sempre pericolante potrebbe cambiare le carte in tavola a livello di pronostici.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà visibile sui canali in chiaro o a pagamento diretta tv della partita, che potrà però essere seguita in diretta streaming video via internet da tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o comunque da coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SANTARCANGELO

Al Mapei Stadium scenderanno in campo queste probabili formazioni: la Reggiana padrona di casa schiererà il portiere Facchin dietro una difesa a quattro con Fumagalli tra i pali e, dalla fascia destra alla fascia sinistra, con Ghiringhelli, Bastrini, Crocchianti e Panizzi. Centrocampo a tre con il francese Genevier, Bovo e Carlini schierati titolari, in attacco nel tridente offensivo saranno impiegati dal primo minuto Altinier, Cattaneo e Cesarini. Risponderà il Santarcangelo con una difesa a tre con il croato Lesjak, Briganti e Maini titolari davanti all'estremo difensore Bastianoni. Sirignano sarà l'esterno di fascia destra, mentre Bussaglia sarà l'esterno laterale mancino. Broli sarà impiegato al centro della mediana al fianco del croato Spoljaric, mentre il connazionale di quest'ultimo Strkalj, guiderà il tridente offensivo col supporto di Capellini e di Piccioni.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 4-3-3 della Reggiana sarà opposto il 3-4-3 del Santarcangelo. Interessante il confronto tattico in un match che all'andata ha visto le due squadre pareggiare uno a uno allo stadio Mazzola, con vantaggio del Santarcangelo firmato da Bussaglia e pari su rigore di Altinier per i granata. L'ultimo precedente in casa della Reggiana, daato 4 ottobre 2016, è terminato zero a zero, mentre il Santarcangelo ha strappato un pari anche nel precedente in trasferta del 2 marzo 2015, con Obeng che pareggiò l'iniziale vantaggio di Ruopolo.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse indicano i padroni di casa favoriti di larga misura per la conquista dei tre punti, vittoria interna quotata infatti 1.52 da Betclic, mentre Bwin offre a 3.60 la quota per l'eventuale pareggio e William Hill moltiplica per 6.00 quanto investito sull'eventuale vittoria romagnola in trasferta. Le quote dell'over 2.5 e dell'under 2.5 vengono proposte rispettivamente a 2.10 e 1.70 da Bet365.

© Riproduzione Riservata.