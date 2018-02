Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (25^ giornata)

Risultati Serie A, 25^ giornata: classsifica aggiornata e diretta gol live score dei tre anticipi. Sabato 17 febbraio sono in programma Udinese-Roma, Chievo-Cagliari e Genoa-Inter

17 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 25^ giornata (Foto LaPresse)

Torna il grande spettacolo della Serie A 2017-2018: siamo arrivati alla 25^ giornata, sesta del girone di ritorno, e sabato 17 febbraio assisteremo a tre partite che rappresentano gli anticipi del turno. Lo stesso numero di gare della scorsa settimana: si cambia formula in questo periodo nel quale alcune squadre sono impegnate nelle coppe europee e dunque hanno bisogno di un giorno extra di riposo. Dunque alle ore 15:00 si parte con Udinese-Roma; alle ore 18:00 si giocherà Chievo-Cagliari, mentre la chiusura sarà affidata a Genoa-Inter che andrà in scena alle ore 20:45. Sarà interessante vedere in che modo cambierà la classifica del campionato: oggi sono impegnate squadre che vanno a caccia di una qualificazione in Europa e realtà il cui obiettivo è unicamente quello di essere in Serie A anche nella prossima stagione.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (25^ GIORNATA)

RINASCITA GIALLOROSSA

La Roma è davvero tornata quella di inizio stagione? Sembrerebbe di sì, anche se bisogna aspettare impegni più probanti: i giallorossi erano andati incontro a una prima parte di inverno segnata da un grande calo nelle prestazioni e nei risultati, uscendo dalle prime quattro della classifica e mettendo a rischio il loro posto in Champions League. Oggi entrano nella giornata avendo scavalcato la Lazio, grazie a due vittorie consecutive. Vero, le avversarie erano Verona e Benevento che sono le ultime due della classe; vero è anche però che la Roma ha offerto buone prove, trovando subito il gol al Bentegodi per poi controllare la situazione e dilagando contro il Benevento dopo un inizio pessimo. Come detto, magari dire che oggi i giallorossi sono ancora i favoriti per il quarto posto è difficile, ma di sicuro a Eusebio Di Francesco e tutto il gruppo serviva un’iniezione di fiducia e le due vittorie consecutive l’hanno certamente data, oltre a certificare il fatto che la rosa potrebbe essere meno corta di quanto si potesse ipotizzare solo qualche settimana fa.

RIMONTA INTER

Quasi paradossale la situazione dell’Inter: i nerazzurri non hanno vinto per nove partite consecutive e si sono allontanati dalla corsa per lo scudetto, hanno anche perso il terzo posto ma nelle ultime giornate erano comunque riusciti a portarsi a ridosso della Lazio grazie alla crisi dei biancocelesti. La vittoria contro il Bologna, sofferta ma meritata, ha fatto sorpassare la squadra di Luciano Spalletti: adesso l’Inter è di nuovo padrona del proprio destino, anche se naturalmente sa bene come andare a prendersi la qualificazione in Champions League sarà difficile. Anche in questo caso non basta una vittoria (contro una squadra in difficoltà) a dirci di una situazione interamente risolta, ma domenica scorsa a San Siro si sono comunque viste cose interessanti a livello di scelte e modifiche tattiche, e questo non può che essere un aspetto positivo. Questa sera sul campo di un Genoa in salute ci sarà qualche altra risposta, l’Inter sa di non avere tempo da perdere e vuole quindi provare ad allungare il passo sulle due concorrenti romane.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A, 25^ GIORNATA

ore 15:00 Udinese-Roma

ore 18:00 Chievo-Cagliari

ore 20:45 Genoa-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 63

Juventus 62

Inter 48

Roma 47

Lazio 46

Sampdoria 41

Milan 38

Atalanta 37

Torino 36

Udinese 33

Fiorentina 31

Genoa, Bologna 27

Cagliari 25

Sassuolo 22

Chievo 22

Crotone 21

Spal 17

Verona 16

Benevento 7

