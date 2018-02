Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (26^ giornata)

Risultati Serie B, 26^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che sabato 17 febbraio valgono per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato

17 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie B, 26^ giornata (Foto LaPresse)

Il campionato di Serie B 2017-2018 è arrivato alla 26^ giornata: quinto turno nel girone di ritorno, è stato inaugurato dall’anticipo Cremonese-Bari e sabato 17 febbraio il suo programma prosegue con altre otto partite. Domenica si giocheranno i due posticipi; questa volta non è previsto un Monday Night. Andiamo allora a vedere quali sono le partite che ci attendono oggi, che come sempre si giocano alle ore 15.00: si tratta di Cesena-Cittadella, Empoli-Parma, Entella-Pescara, Foggia-Carpi, Novara-Spezia, Perugia-Palermo, Salernitana-Pro Vercelli e Venezia-Avellino. Domani alle ore 15:00 avremo Frosinone-Ascoli, mentre la 26^ giornata si chiude sempre domenica alle ore 17:30 con Brescia-Ternana.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (26^ GIORNATA)

LA COPPIA DI TESTA

Dovremo quindi aspettare domani per vedere all’opera il Frosinone che, reduce dalla sconfitta di Bari, è stato agganciato in testa dall’Empoli. I toscani sono la squadra del momento: sembravano destinati a un semplice posto nei playoff, invece hanno cambiato marcia e ora si giocano sul serio la promozione diretta in Serie A, dando anzi l’impressione di essere i veri favoriti. Va dato grande merito alla società: l’esonero di Vincenzo Vivarini appariva come un azzardo visto che la squadra girava ed era in alta quota, e invece Aurelio Andreazzoli le ha dato quel qualcosa in più che le ha permesso di arrivare al primo posto e provare ora a impostare quella fuga che non è riuscita al Palermo. Vedremo come si rialzerà il Frosinone: fino a questo momento i ciociari hanno fatto benissimo, ma adesso dal punto di vista psicologico il ko sul campo del Bari, che ha interrotto una lunga striscia positiva, potrebbe aver portato qualche problema. In ogni caso siamo ancora una volta a farci la solita domanda: saranno queste due squadre a salire in Serie A senza passare dai playoff? Al momento, sarà banale e scontato dirlo ma è così, l’unica certezza è che le certezze non ci sono.

LA LOTTA SALVEZZA

Lo stesso discorso si può fare per la corsa alla salvezza: chi si aspettava un Novara capace di andare a vincere a Cittadella? L’effetto Mimmo Di Carlo si è fatto sentire e i piemontesi hanno preso tre punti fondamentali; adesso si trovano a tre lunghezze dalla zona playout, certo ancora pericolanti ma in fiducia. In zona retrocessione ci sono sempre le stesse: la Ternana rimane ultima in classifica con un punto da recuperare all’Ascoli, a oggi sarebbe retrocessa anche la Pro Vercelli. La squadra più in forma è senza dubbio il Foggia; quella che non riesce a rialzare la testa proprio la Ternana che ha perso le ultime due partite, e attenzione al calo di Avellino e Salernitana che si stanno pericolosamente avvicinando alla zona calda. Il Perugia è sempre in una sorta di limbo: per il momento si è tenuto fuori dai guai e sabato è stato sfortunato contro il Parma, ma oggi ospita un Palermo ferito e con la necessità di fare punti ed è un bel test, perchè se dovesse vincere potrebbe tornare ad aspirare ai playoff ma una sconfitta sarebbe probabilmente deleteria soprattutto per il morale. Da valutare anche il Cesena e il Brescia, che non riescono mai a fare il salto di qualità definitivo: le rondinelle per il momento sono in zona playout, e lo giocherebbero contro la Virtus Entella.

RISULTATI SERIE E CLASSIFICA (26^ GIORNATA)

ore 15:00 Cesena-Cittadell

ore 15:00 Empoli-Parma

ore 15:00 Entella-Pescara

ore 15:00 Foggia-Carpi

ore 15:00 Novara-Spezia

ore 15:00 Perugia-Palermo

ore 15:00 Salernitana-Pro Vercelli

ore 15:00 Venezia-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Empoli, Frosinone 46

Palermo 43

Cittadella, Bari 38

Parma, Cremonese 37

Venezia, Carpi 36

Spezia 35

Pescara 34

Perugia, Foggia 31

Avellino, Salernitana 30

Cesena 28

Brescia, Entella 27

Pro Vercelli 25

Ascoli 23

Ternana 22

