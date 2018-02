Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone B (26^ giornata)

Risultati Serie C, girone B: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 17 febbraio per la 26^ giornata. Il Padova ha già un piede in Serie B?

17 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C girone B, 26^ giornata (Foto LaPresse)

Sabato 17 febbraio il campionato di Serie C 2017-2018 prosegue con la 26^ giornata: come di consueto, almeno secondo il calendario delle ultime giornate, è il girone B che tiene occupati in questo giorno della settimana. Visto che c’è stato un anticipo venerdì (Sambenedettese-Mestre) e ce ne sarà uno domani (Gubbio-Pordenone, alle ore 14:30), le gare che si giocano oggi sono appena sei: si parte alle ore 14:30 con Fano-Vicenza e Triestina-AlbinoLeffe, alle ore 16:30 avremo invece Bassano-Fermana, Feralpisalò-Teramo, Padova-Ravenna e Reggiana-Santarcangelo. Come sappiamo le partite sono otto per l’esclusione del Modena: a riposare in questo turno sarà il Sudtirol, che mercoledì ha battuto il Pordenone in una partita di recupero ed è salito addirittura al quarto posto in classifica, rilanciando totalmente le sue ambizioni dopo due sconfitte consecutive.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

LA CAPOLISTA E I PLAYOFF

Tanti addetti ai lavori, anche allenatori delle avversarie, hanno recentemente sottolineato come il Padova abbia già un piede in Serie B. Effettivamente è così: i biancoscudati stanno dominando, certo hanno perso qualche punto qua e là ma il loro rendimento è nettamente superiore a quello della Feralpisalò che ha 9 punti in meno e una partita in più. Le sorprese possono sempre capitare (vedasi Alessandria dello scorso anno), ma al momento pare che le posizioni aperte siano quelle che conducono ai playoff: qui c’è straordinaria bagarre per il secondo posto e chi non ce la farà potrebbe addirittura trovarsi fuori dagli spareggi per la promozione, perchè l’equilibrio è davvero tanto. Va poi registrato il fatto che ultimamente non sono tante le squadre in testa alla classifica ad aver tenuto un passo accettabile: al momento si va al ribasso e a chi perde meno, ed è il motivo per cui una squadra in tredicesima posizione come il Vicenza potrebbe incredibilmente infilarsi tra le prime dieci del campionato e non solo, magari anche contendere una quinta posizione che al momento appartiene ad un Renate in crisi profonda.

LA CORSA ALLA SALVEZZA

La lotta in fondo alla classifica, come sappiamo, non prevede una retrocessione diretta ma quattro squadre che si affronteranno in due playout, portando di conseguenza a due retrocessioni. Va detto che tutte sono in corsa per la salvezza diretta: il Fano, fanalino di coda con 19 punti, ha ottenuto tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro partite e ha ripreso quota, recuperando la bellezza di 5 punti al Teramo che invece sembra poter colare a picco. Gli abruzzesi però conservano tre punti di margine sui marchigiani; si trovano soltanto a una lunghezza dalla permanenza in Serie C, una quota che in questo momento è rappresentata dal Ravenna. Le altre sono Gubbio e Vicenza, che come abbiamo visto prima hanno 27 punti: sono le squadre che oscillano tra la paura di dover giocare lo spareggio per non retrocedere e la speranza di trovare il ritmo giusto per tornare a vivere una lunga volata verso i playoff. La giornata di oggi sarà chiaramente importante per tutte, ma l’incrocio del calendario prevede un turno parecchio complicato: sono tutte in trasferta, l’unica che giocherà in casa è proprio il Fano che ospita il Vicenza con la possibilità di allungare la sua striscia di risultati positivi.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE B

ore 14:30 Fano-Vicenza

ore 14:30 Triestina-AlbinoLeffe

ore 16:30 Bassano-Fermana

ore 16:30 Feralpisalò-Teramo

ore 16:30 Padova-Ravenna

ore 16:30 Reggiana-Santarcangelo

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 45

Feralpisalò 36

Sambenedettese 35

Sudtirol 34

Renate, Reggiana, Bassano 33

AlbinoLeffe 31

Triestina, Pordenone, Fermana 30

Mestre 28

Vicenza, Gubbio 27

Ravenna, Santarcangelo (-1) 23

Teramo 22

Fano 19

