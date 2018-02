Roma, Under/ Eusebio Di Francesco si gode il talentino turco che ha segnato 4 gol nelle ultime 3 partite

17 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Roma, Under - La Presse

Eusebio Di Francesco si gode la rinascita della sua Roma dopo che tutti l'avevano dato per spacciato. I giallorossi erano infatti scivolati in sesta posizione, con tantissimi problemi da affrontare e la qualificazione alla Champions League che sembrava essere diventata molto difficile da centrare. Il tecnico giallorosso però ora si gode l'esplosione di Cengiz Under che con quattro gol nelle ultime tre partite non solo ha permesso alla sua squadra di tornare a inanellare un ciclo di vittorie, ma l'ha trascinata al terzo posto superando anche l'Inter oltre alla Lazio. Il calciatore ha deciso così di prendersi la fascia destra, costringendo il tecnico a fare una scelta tra Stephan El Shaarawy e Diego Perotti. Perché Cengiz Under ormai non esce più dall'undici titolare, troppo importante per gli equilibri della squadra e infallibile cecchino che parte dalla corsia esterna. Sarà interessante vedere se il turco continuerà questa striscia e dove arriveranno grazie a lui i giallorossi.

L'ARRIVO IN GIALLOROSSO E I TANTI SCETTICI

Cengiz Under è arrivato in estate alla Roma tra tantissimi mormori degli scettici. Sono stati moltissimi infatti quelli che non hanno gradito l'acquisto di un giocatore che sembrava destinato a diventare una meteora. Soprannominato il Dybala del Bosforo era stato acquistato dai turchi dell'Istanbul Basaksehir per una cifra comunque superiore ai tredici milioni di euro. I primi mesi in giallorosso sono stati veramente molto complicati, con poche possibilità di scendere in campo e tante critiche da parte della stampa che lo vedeva come un oggetto misterioso ancora troppo acerbo per competere nel calcio italiano. Cengiz Under era stato così accostato al Sassuolo, pronto a lasciare la capitale dopo appena sei mesi per andare a giocare in prestito in provincia e tornare l'estate prossima maturato. La Roma ha deciso però di insistere e le ultime partite gli stanno dando pienamente ragione.

