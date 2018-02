Salernitana Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Arechi. Due squadre a caccia di una vittoria

17 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Salernitana Pro Vercelli, Serie B 26^ giornata (Foto LaPresse)

Salernitana Pro Vercelli, partita che sarà diretta dall’arbitro Antonio Giua, si gioca alle ore 15:00 di sabato 17 febbraio ed è valida per la 26^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Punti importanti in palio per la zona bassa della classifica: la Salernitana sembra aver trovato il passo giusto per i playoff ma è nuovamente entrata in un periodo difficile e deve ancora guardarsi le spalle, perchè ha solo tre punti di vantaggio sulla quintultima posizione e già al termine di questo turno potrebbe trovarsi in zona playout. La Pro Vercelli è terzultima: è riuscita a scavalcare Ascoli e Ternana ma rimane pericolante, dovendo recuperare tre punti per ottenere la salvezza diretta e non giocare lo spareggio. Siamo all’Arechi e questo ovviamente favorisce la Salernitana, ma i campani non sono assolutamente in fiducia e dunque dovranno provare a sbloccarsi psicologicamente, sapendo che un’altra sconfitta interna potrebbe avere un effetto devastante sul resto della stagione. Per la Pro Vercelli ovviamente il pareggio servirebbe a poco, ma sarebbe comunque un modo per proseguire la striscia positiva e muovere la classifica, anche se di poco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare: per tutti gli abbonati appuntamento in esclusiva sul canale Sky Calcio 6, con codice d’acquisto 412667 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio. Ovviamente sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video (su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone) grazie all’applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - mentre sul canale Sky Sport 1 sarà disponibile il programma Diretta Gol Serie B, che manda in onda in tempo reale le fasi salienti di tutte le partite che si giocano in contemporanea.

IL CONTESTO

Due sconfitte consecutive per la Salernitana, che non è riuscita a dare seguito alla bella vittoria contro il Venezia con cui aveva aperto il girone di ritorno: già a Terni era arrivato un 2-2 nel quale i campani erano stati per due volte in vantaggio senza riuscire a capitalizzare, poi Carpi e Pescara hanno preso la posta piena e la squadra di Stefano Colantuono si è ritrovata dalla speranza dei playoff all’incubo dei playout, già giocati due stagioni fa. L’obiettivo resta quello di salvarsi senza troppi affanni, ma è chiaro che il rendimento tenuto fino a qui (sei sconfitte nelle ultime dieci partite) non è sufficiente per farlo; i granata restano comunque favoriti su altre squadre, per esempio la stessa Pro Vercelli. La quale ha richiamato Gianluca Grassadonia in panchina e ancora una volta, come già era successo altre due volte in questo campionato, ha vinto due partite consecutive: curiosamente i piemontesi procedono a coppie di successi e infatti anche lo scorso sabato non è arrivato il tris, visto il pareggio interno contro il Brescia che rappresenta un’occasione sprecata. Se non altro le quattro sconfitte in fila, che avevano portato all’esonero immediato di Gianluca Atzori, sembrano un ricordo sbiadito; adesso però, come per la Salernitana, bisogna provare ad aumentare i giri del motore per uscire dalla zona calda.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PRO VERCELLI

Stefano Colantuono schiera la sua Salernitana con il 3-5-2, nel quale davanti a Radunovic agisce Casasola che avrà come colleghi della difesa Schiavi e Monaco; sulle corsie laterali dovrebbero esserci Pucino e Zito (per osare di più può essere inserito Di Roberto a destra), ma con Luigi Vitale che, pur essendo stato schierato nel terzetto difensivo ultimamente, potrebbe anche avere un posto a sinistra. In mezzo al campo è ballottaggio tra Minala e Kiyine, ma anche tra Popescu e Signorelli; dubbi anche per il tandem d’attacco perchè Sprocati, Palombi, Bocalon e Alessandro Rossi si giocano i due posti disponibili, senza dimenticarsi di Rosina che all’occorrenza può essere anche utilizzato come mezzala tattica. Modulo speculare per la Pro Vercelli, che però deve fare a meno di ben tre giocatori squalificati: Jidayi dovrebbe prendere il posto di Bergamelli al centro della difesa - con Konaté e Gozzi confermati - a destra Ghiglione dovrebbe essere sostituito da Berra mentre è particolarmente pesante lo stop di Castiglia, che può portare uno tra Altobelli e Paghera a giocare come mezzala. Il resto della squadra dovrebbe essere invariato: Pigliacelli in porta, Germano e Vives a completare lo schieramento in mezzo al campo e capitan Mammarella a sinistra, davanti invece dovrebbe esserci la coppia formata da Morra e Reginaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

La Salernitana parte favorita nella partita dell’Arechi, e ce lo dicono anche le quote dell’agenzia di scommesse Snai: i bookmaker hanno assegnato un valore di 1,87 alla possibilità di una vittoria campana, identificata dal segno 1. Non è nemmeno troppo distante la quota per il segno 2 sul successo della Pro Vercelli, ma arriva comunque con un valore di 4,50; sarebbe invece di 3,35 volte la somma che avrete deciso di investire la vincita sul segno X, che dovrete naturalmente giocare qualora crediate che la sfida odierna in Serie B terminerà con un pareggio.

