Torino Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Torino Juventus Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. L'affascinante derby della Mole vale un posto nei playoff del campionato 1

17 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Juventus Primavera (Foto LaPresse)

Torino Juventus Primavera, che sarà diretta dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, va in scena alle ore 13:00 di sabato 17 febbraio: interessantissimo derby della Mole per il campionato Primavera 1 2017-2018. La rivalità ovviamente esiste anche a livello giovanile, anzi in passato c’erano stati episodi non proprio edificanti; oggi la partita vale di fatto per il sesto posto che è l’ultimo utile per entrare nei playoff e proseguire la corsa verso lo scudetto. Lo stringe il Torino che ha 30 punti, mentre la Juventus ne ha 29 e occupa la settima piazza insieme al Genoa: nella corsa sono al momento coinvolte altre due squadre (Milan e Fiorentina) ma in caso di vittoria i bianconeri centrerebbero il sorpasso diretto e dunque questo derby è ancora più importante di quanto possa esserlo preso in assoluto. Entrambe le squadre hanno avuto tanti problemi nell’approcciare la novità del girone unico; al termine della stagione regolare una delle due potrebbe trovarsi eliminata, e sarebbe certamente una sorpresa anche se è chiaro che questa nuova formula porterà in ogni caso almeno una big a dover salutare in anticipo la possibilità di vincere il campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Juventus Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: sarà quindi un appuntamento in chiaro per tutti, disponibile al canale 60 del televisore (gli abbonati al pacchetto Sky potranno invece selezionare il numero 225 del loro decoder). Anche la diretta streaming video, per assistere alla partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, non comporterà costi: sarà infatti messa a disposizione dall’emittente sul proprio sito internet, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

IL CONTESTO

La Juventus è reduce dalla prima vittoria del 2018: sabato scorso ha battuto il Chievo 2-1 interrompendo una serie negativa nella quale aveva fatto un solo punto in quattro partite. La speranza per la squadra di Alessandro Dal Canto è che il successo interno possa portare a un nuovo periodo di vittorie: tra fine ottobre e fine dicembre la Juventus aveva vinto sette partite su nove, riscattando un inizio pessimo di stagione e arrivando anche al terzo posto in classifica. La corsa verso i playoff sarà comunque difficile e probabilmente durerà fino al termine della stagione regolare; lo stesso discorso vale per il Torino, che arriva dalla vittoria sul campo del Verona ma in precedenza aveva perso il recupero contro la Roma (in casa). I granata sono stati più regolari nel loro rendimento generale, ma all’inizio del campionato avevano perso tre partite consecutive; il fatto che abbiamo vinto il derby di andata può essere importante per la doppia sfida diretta, ma bisognerà vedere in ogni caso quali saranno le posizioni delle due squadre a metà maggio. Al momento di sicuro è un fattore di vantaggio per il Torino, la Juventus è chiamata quindi a ribaltare anche la differenza reti e non solo a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS PRIMAVERA

Il Torino di Federico Coppitelli si schiera con un 4-4-2 classico: davanti lo spauracchio Putic al fianco di Flavio Bianchi, Millico dovrebbe agire sulla corsia sinistra con Borello dall’altra parte. In mezzo dovrebbe esserci Ruggiero, mentre D’Alena sarà il suo compagno di reparto visto che è favorito su Celeghin; la difesa a protezione di Domenico Coppola (che sta tenendo un grande rendimento) dovrebbe essere composta dai centrali Buongiorno ed Edoardo Bianchi e dai terzini che saranno Fiordaliso (a destra) e Samake che agirà sulla corsia sinistra. Avendo ritrovato la vittoria, può essere che Dal Canto confermi il 4-3-3 visto contro il Chievo: torna Di Pardo dalla squalifica e potrebbe avere un posto al centro, sostituendo Leandro Fernandes e giocando in mezzo a una linea completata da Muratore (portato in panchina da Allegri nella partita di Champions League) e Nicolussi Caviglia, favorito su Montaperto e Portanova. In attacco dunque si va verso la formula con Olivieri spostato a sinistra per fare spazio a Jakupovic in mezzo; Del Sole, arrivato a gennaio dal Pescara, dovrebbe essere l’esterno destro. In difesa si è tornati a giocare a quattro: in mezzo Capellini e Delli Carri, a destra Meneghini e a sinistra Tripaldelli con Loria che sarà il portiere.

© Riproduzione Riservata.