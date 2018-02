Torino, Mazzarri/ “La Juventus ha sempre fame, siamo la squadra più forte al mondo”

Torino, parla Mazzarri: “La Juventus ha sempre fame, siamo la squadra più forte al mondo”. Conferenza stampa del tecnico dei granata, in vista del derby di domani

Walter Mazzarri, allenatore del Torino - LaPresse

Torna lo spettacolo del derby di Torino. Domani, a partire dalle ore 12:30, di scena la stracittadina piemontese in programma allo stadio Nuovo Torino. I granata di Mazzarri si troveranno quindi di fronte la Juventus di Allegri, reduce dal pareggio beffa in Champions League contro il Tottenham. Nonostante il risultato in coppa non sia stato esaltante, l’allenatore granata invita i suoi a non sottovalutare i cugini: «Sono la squadra che ha subito meno tiri in porta, in campionato hanno beccato una rete nelle ultime dieci giornate. Non mollano mai, aggrediscono le sfide con fame, ma ripeto che noi abbiamo studiato nei particolari come affrontarli». Tiene alta l’attenzione quindi Mazzarri, che parla poi della partita.

“TORINO SQUADRA PIU’ FORTE AL MONDO”

Il tecnico toscano, insieme ai suoi giocatori, è convinto di aver preparato nel migliore dei modi la sfida di domani: «Questo derby l’abbiamo preparato bene, nei minimi dettagli, tutti sanno che cosa fare e quali saranno i momenti giusti per attaccarli, e quando sarà opportuno rallentare il gioco. Studiata la Juventus, dovremo concentrare l’attenzione su noi stessi: se così sarà, li metteremo in difficoltà». Mazzarri vuole motivare il gruppo, mantenere alta l’attenzione e la motivazione, e per farlo, forse esagera: «Per me, il Torino, è la squadra più forte al mondo. A me tocca dare serenità a questo gruppo per far sì che scenda in campo sereno. Veicolare le emozioni nel modo giusto è fondamentale, non soltanto in un derby». Mazzarri è sbarcato a Torino lo scorso 4 gennaio, subentrando a Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta in Coppa Italia proprio contro i bianconeri. Dal suo arrivo la squadra piemontese non ha mai perso, collezionando tre vittorie contro Bologna, Benevento e Udinese, e pareggiando con Samp e Sassuolo: uno score senza dubbio positivo

© Riproduzione Riservata.