Triestina-Albinoleffe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Triestina-Albinoeffe: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I seriani cercano una vittoria per raddrizzare il girone di ritorno.

17 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Triestina-Albinoleffe, LaPresse

Triestina-Albinoleffe, diretta dal signor Feliciani di Teramo, sabato 17 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della ventiseiesima giornata di campionato nel girone B del campionato di Serie C. L'Albinoleffe è reduce da un pareggio senza reti in casa contro il Bassano, che ha fatto rallentare ancora una marcia in classifica che per i seriani non è stata finora brillante in questo inizio del girone di ritorno come all'andata. Si è avvicinata dall'ottavo posto occupato dall'Albinoleffe nel girone B di Serie C proprio la Triestina, che si è portata a un punto dai diretti avversari grazie alla sua prima vittoria del 2018, un tre a uno sul campo del Renate.

I giuliani non vincevano in campionato dallo scorso 9 dicembre, e in trasferta addirittura dal quattro a due inflitto al Pordenone lo scorso 5 novembre. Sicuramente, al ritorno dopo diverse stagioni tra i professionisti, la Triestina può dirsi soddisfatta del proprio cammino, con la zona play off a portata di mano per una formazione che è tornata in Serie C grazie al ripescaggio ottenuto d'estate. Dall'altra parte l'Albinoleffe ha iniziato la stagione con la speranza di ottenere un posto nei play off, ma l'ottimo girone d'andata disputato dai seriani aveva fatto pensare che qualcosa di più fosse possibile. La classifica, alle spalle del Padova capolista che finora ha fatto il vuoto, resta comunque molto vuota e per entrambe le squadre le prospettive sono interessanti.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà visibile sui canali in chiaro o a pagamento la diretta tv della partita, che potrà però essere seguita in diretta streaming video via internet da tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o da tutti coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ALBINOLEFFE

Allo stadio Nereo Rocco di Trieste scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Boccanera in porta, Libutti schierato sull'out difensivo di destra e Pizzul schierato sull'out difensivo di sinistra, Lambrughi e il francese El Hasni saranno invece i difensori centrali. A centrocampo, terzetto titolare composto da Coletti, Bracaletti e Porcari, mentre in attacco il marocchino Arma guiderà l'attacco affiancato dal ghanese Mensah e da Petrella. Risponderà l'Albinoleffe con Coser tra i pali e una difesa a tre con Zaffagnini, Mondonico e Gavazzi schierati dal primo minuto. A centrocampo, fascia destra presidiata dal romeno Gusu, mentre Gonzi sarà l'esterno laterale mancino. Si muoveranno per vie centrali Giorgione, Agnello e Nichetti, mentre in attacco ci sarà spazio per Montella e per l'ivoriano Kouko.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici opposti per la sfida saranno il 4-3-3 della Triestina ed il 3-5-2 dell'Albinoleffe. Il match d'andata disputato allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo è terminato con un pareggio a reti bianche, mentre va sottolineato come le due squadre non si affrontino a Trieste dal campionato di Serie B 2010/11. Il 22 agosto 2010 le due squadre hanno pareggiato uno a uno, mentre nel precedente del 3 ottobre 2009 è stato l'Albinoleffe ad imporsi in terra Giuliana con il punteggio di tre a due. La Triestina non batte l'Albinoleffe in casa dal due a uno del 26 marzo 2005, sempre nel campionato cadetto.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, alabardati favoriti per la conquista dei tre punti con una quota di 2.10 offerta da William Hill, mentre Bwin offre a una quota di 3.10 l'eventuale pareggio e Betclic alza fino a 3.40 il successo esterno del club seriano. Bet365 propone a 2.07 la quota dell'over 2.5 e a 1.72 la quota dell'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.