Udinese Roma/ Di Francesco abbassa i toni: testa al campionato e alla Champions

Udinese Roma, Di Francesco abbassa i toni: testa al campo per campionato e Champions. Ora la squadra giallorossa deve pensare solo al campo, evitando le polemiche

Eusebio Di Francesco, allenatore Roma - LaPresse

Inizia un periodo di fuoco in casa Roma, il primo importante snodo della stagione 2017-2018. Dalla sfida di oggi contro l’Udinese, fino alla partita del prossimo weekend con il Milan, passando per lo Shakhtar Donetsk in Champions League, la compagine capitolina non può più sbagliare. Ecco perché, almeno per i prossimi dieci giorni circa, bisognerà riuscire a mettere da parte le chiacchiere, concentrandosi solo sul campo. E’ questo il diktat che ha imposto giustamente il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco. L’ex Sassuolo non è tendente a fare polemica, e anche nella conferenza stampa di ieri ha cercato di abbassare i toni: «Spesso a Roma ci perdiamo in chiacchiere – afferma - quando invece noi, i giocatori per primi, dobbiamo concentrarci sugli obiettivi, campionato e Champions, pensiamo solamente a questo i calciatori devono concentrarsi sulla Champions da ottenere e quella da giocare, facciamo i fatti».

UNA ROMA ALTALENANTE

La Roma è stata investita in queste ore dal ciclone Spalletti, che in una recente intervista ha di fatto criticato l’attuale squadra giallorossa: «Io lottavo per lo scudetto, loro invece…». Ma Di Francesco, giustamente, invita l’ambiente a non pensare alle parole, ma ai fatti, alla partita contro l’Udinese che diventa fondamentale per rimanere ancorati al treno delle prime quattro, che significa Champions League. Poi mercoledì si volerà in Ucraina, per giocare contro lo Shakhtar, e quindi la prossima settimana la sfida contro il Milan all’Olimpico, altra gara da non sottovalutare visto che i rossoneri di Gattuso sembrano in netta ascesa. Una Roma che dallo scorso 23 dicembre ad oggi ha dato vita ad una serie di prestazioni altalenanti, con le tre sconfitte con Juventus, Atalanta e Sampdoria, i due successi contro avversari modesti come Verona e Benevento, e i pareggi con Sassuolo e Inter: è il momento di rialzare la testa.

© Riproduzione Riservata.