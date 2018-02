Udinese Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Udine ecco il primo anticipo per la 25^ giornata di Serie A

17 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Udinese-Roma, LaPresse

Udinese Roma sarà diretta dall’arbitro Di Bello; la partita si gioca alle ore 15.00 di questo pomeriggio, sabato 17 febbraio, allo stadio Friuli-Dacia Arena e sarà valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2017-2018. L’Udinese di Massimo Oddo ospita dunque la Roma di Eusebio Di Francesco cercando di ritrovare il ‘Magic moment’ di dicembre, quando per i bianconeri friulani arrivarono cinque vittorie consecutive che spazzarono via ogni timore, accendendo anzi addirittura speranze di inseguire l’Europa League. Speranze che a dire il vero non sono terminate del tutto, ma che sono decisamente calate: forse sarebbe stato troppo per questa Udinese, che comunque resta una solida realtà del nostro calcio e certamente cercherà di giocare uno scherzetto alla più quotata Roma.

Roma che dal canto suo sembra avere dato un calcio alla crisi con le ultime due vittorie consecutive, che sono però arrivate contro Verona e Benevento: il calendario ha dato una mano, Udine potrà dunque dare risposte più attendibili. Se Di Francesco riuscirà a vincere anche in Friuli, si potrà dire che la crisi è definitivamente alle spalle e l’obiettivo quanto meno del quarto posto si riavvicinerà, altrimenti servirà più cautela, anche perché mercoledì ricomincerà l’avventura in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l’obiettivo più affascinante per scrivere una pagina di storia, ma certamente anche molto dispendioso per una Roma che non ha la forza di altri colossi.

UDINESE ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Roma sarà trasmessa in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Nel primo caso l’appuntamento sarà sul canale Sky Calcio 1, oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore, mentre nel secondo i canali di riferimento saranno Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport Hd, oltre allo streaming garantito agli abbonati da Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Udinese Roma, il problema principale per i friulani è naturalmente la lesione al bicipite che mette fuori causa Lasagna. Di conseguenza Massimo Oddo dovrebbe puntare su una coppia offensiva formata da De Paul come trequartista, alle spalle del centravanti per cui si contendono il posto disponibile Perica e Maxi Lopez. In difesa riecco Danilo nella retroguardia a tre davanti a Bizzari, che comprenderà pure Samir e uno fra Nuytinck e Larsen. A causa dei problemi fisici di Zampano come esterno sinistro dovrebbe esserci Pezzella, mentre sulla corsia di destra agirà Widmer. Non sembrano invece esserci dubbi sul terzetto in mediana, con Behrami perno centrale affiancato da Barak e Jankto. In casa Roma tornano a disposizione Pellegrini e Nainggolan dopo la squalifica e potrebbero essere entrambi titolari nel 4-2-3-1 di Eusebio Di Francesco. Pellegrini in realtà si gioca una maglia da titolare in mediana con il recuperato De Rossi al fianco di Strootman, non ci sono dubbi invece su Nainggolan trequartista centrale alle spalle di Dzeko. Quasi certa la conferma per Under come esterno destro mentre a sinistra il favorito è El Shaarawy, ma resta in ballottaggio con Perotti. In difesa sembra invece essere tutto definito, con la coppia centrale Manolas-Fazio davanti ad Alisson, terzino destro Florenzi e Kolarov sulla fascia mancina.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondiamo infine i pronostici per Udinese Roma. Questo pomeriggio allo stadio Friuli-Dacia Arena sono favoriti secondo le quote dell’agenzia Snai i giallorossi di Eusebio Di Francesco, rinfrancati dalle ultime due vittorie, infatti il segno 2 è proposto a 1,85. Si sale poi a 3,65 in caso di pareggio, naturalmente indicato dal segno X. Non è comunque spacciata in partenza l’Udinese di Massimo Oddo, perché il segno 1 è proposto alla quota di 4,25, decisamente stuzzicante per gli scommettitori.

© Riproduzione Riservata.