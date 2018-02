Venezia Avellino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Avellino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Walter Novellino torna al Penzo e sfida la squadra che aveva portato in Serie A

17 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spezia Venezia, Serie B 26^ giornata (Foto LaPresse)

Venezia Avellino viene diretta dal signor Francesco Fourneau; alle ore 15:00 di sabato 17 febbraio lo stadio Penzo apre le sue porte sulla partita valida per la quinta giornata nel girone di ritorno della Serie B 2017-2018. Prosegue la marcia dei lagunari verso i playoff: per Pippo Inzaghi sarebbe un grande traguardo dopo la promozione diretta dalla Lega Pro, certo non troppo sorprendente visto che questo Venezia ha dimostrato da subito di avere ambizioni e di voler tornare in fretta nel calcio che conta (cioè in Serie A). Un Venezia che entra nella giornata con l’ottava posizione in classifica: rappresenta l’ultima squadra avente un posto nei playoff, e dunque sa di non potersi distrarre nemmeno per un secondo, andando soprattutto a sfruttare le partite casalinghe. L’Avellino non ha saputo confermare quanto aveva fatto nella prima parte della stagione: dalla possibilità di centrare il primo posto gli irpini sono scivolati sempre più indietro, e al momento ha solo tre punti di vantaggio sulla zona playout. La vittoria serve ad entrambe; come già detto la squadra di casa deve sfruttare il fatto di giocare sul terreno amico, e poi magari sperare in qualche risultato utile dagli altri campi (cosa che vale anche e soprattutto per l’Avellino).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Avellino sarà trasmessa in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare: per tutti gli abbonati appuntamento in esclusiva sul canale Sky Calcio 4, con codice d’acquisto 412598 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio. Ovviamente sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video (su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone) grazie all’applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - mentre sul canale Sky Sport 1 sarà disponibile il programma Diretta Gol Serie B, che manda in onda in tempo reale le fasi salienti di tutte le partite che si giocano in contemporanea.

IL CONTESTO

Non può che essere la partita di Walter Novellino: il tecnico avellinese torna in una città che lo ha visto protagonista, come allenatore, tra il 1997 e il 1999. E’ stato lui a portare i lagunari in Serie A dopo un attesa di 31 anni, e a salvarli nella stagione seguente con un fantastico undicesimo posto; oggi però Novellino si è legato alla squadra della sua città, e deve provare a salvarla. Non sarà semplice: il suo Avellino ha vinto solo due partite (consecutive) nelle ultime 14. La sconfitta nel derby contro la Salernitana, da 2-0 a 2-3 in pochi minuti nel finale, è stata psicologicamente terribile: era il 15 ottobre e gli irpini avevano la possibilità di prendersi la vetta del campionato, da allora hanno fatto 17 punti in 16 giornate - quasi gli stessi che erano arrivati nelle prime 9 gare. Il Venezia colpisce per la sua regolarità: di fatto dall’inizio del campionato è sempre stato in zona playoff, e dopo aver battuto Cesena e Bari, pareggiando a La Spezia la scorsa settimana, ha consolidato una posizione che era scappata per un paio di turni (sconfitte a Pescara e Salerno). I lagunari hanno bisogno di migliorare il rendimento esterno: non malissimo in senso assoluto (16 punti in 13 giornate), non sufficiente per respirare a pieni polmoni aria di post season. Sarà comunque una sfida bella tra due allenatori che fanno parte di generazioni diverse: quando Novellino ha raggiunto la Serie A da allenatore - era già in pista da sei anni - Inzaghi stava giocando la terza di quattro stagioni con la Juventus, dovendo ancora iniziare la sua epopea con il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA AVELLINO

Il Venezia si affida a Litteri: l’ex Cittadella torna dalla squalifica e si posiziona in attacco al fianco di Zigoni, favorito su Geijo che andrà in panchina. Il resto della squadra non dovrebbe cambiare: ballottaggio tra Bruscagin e Giuseppe Zampano a destra, con Garofalo che agisce a sinistra. In mezzo si piazza Stulac, con Falzerano e Pinato che come sempre sono le due mezzali; in difesa invece Andelkovic comanda il reparto con Domizzi che dovrebbe essere schierato sul centrosinistra e Modolo dall’altra parte, in porta ovviamente il giovane Audero in prestito dalla Juventus.

L’Avellino potrebbe operare un cambio rispetto alla partita pareggiata contro il Cesena: Federico Moretti, autore del gol, si candida a prendere il posto di Wilmots al centro del campo, andando ad affiancare Di Tacchio. Molina e Rizzato dovrebbero essere ancora una volta i due esterni alti; Laverone e Marchizza, che viene schierato laterale e non centrale come ai tempi della Roma Primavera, sono favoriti come terzini mentre Morero e Migliorini dovrebbero formare la coppia centrale a protezione di Radu. Davanti Ardemagni sarà affiancato da Raul Asencio.

QUOTE E PRONOSTICO

Venezia Avellino è una partita che naturalmente favorisce la squadra di casa: la pensa così anche l’agenzia di scommesse Snai, per la quale l’affermazione di Pippo Inzaghi e dei suoi ragazzi vale 1,80 (dovrete giocare il segno 1). Il segno 2, che identifica un successo esterno dell’Avellino, è invece quotato 4,75 mentre se pensate che questa partita possa concludersi con un risultato di parità dovete puntare sul segno X, e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,30 volte la cifra che vorrete investire.

