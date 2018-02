Akragas Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Nonostante gli sforzi i padroni di casa occupano il fondo della classifica.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Akragas-Catanzaro, LaPresse

Akragas-Catanzaro, diretta dal signor Ricci di Firenze, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle partite che apriranno il programma della ventiseiesima giornata di campionato di Serie C, nel girone C. L'Akragas nonostante gli sforzi delle ultime settimane è ancora nel pieno di una crisi che sembra difficile non possa concludersi con la retrocessione in Serie D. Anche l'ultimo derby siciliano contro il Siracusa ha visto gli agrigentini combattere con coraggio, ma raccogliere solamente una sconfitta di misura che ha allungato la serie nera delle ultime settimane. Solo due punti nelle ultime sette partite disputate in campionato, la distanza dall'Andria penultima è di nove punti e la situazione sembra difficilmente tamponabile. Solo il carattere messo in campo sembra garantire un Akragas ancora combattivo, lo sa sicuramente il Catanzaro che a sua volta sta attraversando un momento difficile.

Per i calabresi i punti di vantaggio sulla zona play out sono ancora cinque, ma le ultime due sconfitte contro Lecce e Sicula Leonzio, subite peraltro incassando in entrambe le occasioni tre gol, hanno sicuramente complicato un cammino che per i giallorossi sembrava poter preludere anche ad una partecipazione ai play off. Come spesso è accaduto invece nella storia recente del sodalizio calabrese, bisognerà innanzitutto blindare la salvezza in questo girone di ritorno, prima di far partire i voli pindarici dell'ambizione. Contro l'Akragas serviranno i tre punti, anche secome detto i siciliani sembrano ben decisi a vender cara la pelle.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet per tutti coloro che acquisteranno la partita o saranno abbonati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI AKRAGAS CATANZARO

Queste le probabili formazioni dell'incontro: nell'Akragas, difesa a tre schierata con Danese, Bramati e Raucci titolari davanti all'estremo difensore Vono. Scrugli sarà l'esterno laterale di destra e Pastore l'esterno laterale di sinistra, mentre nella zona centrale di centrocampo si muoveranno lo sloveno Zibert, Sanseverino e Carrotta. In attacco il guineano Camara farà coppia con Dammacco. Risponderà il Catanzaro con Nordi in porta e una difesa a tre schierata con Sabato, Di Nunzio e De Giorgi. I centrali di centrocampo saranno il romeno Onescu e Maira, Zanini sarà l'esterno di fascia destra e Sepe l'esterno di fascia sinistra. Nel tridente offensivo dei giallorossi calabresi partiranno invece dal primo minuto Letizia, Infantino e Falcone.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lo scontro tattico sarà fra il 3-5-2 dell'Akragas ed il 3-4-3 del Catanzaro, che si è aggiudicato il match d'andata di questo campionato con un tre a uno firmato da Letizia su rigore, da Riggio e da Cunzi, con l'Akragas che aveva solamente accorciato le distanze grazie a Sepe. Pareggio a reti bianche il 2 ottobre 2016 nell'ultimo precedente di campionato giocato a casa dell'Akragas, che ha battuto per l'ultima volta il Catanzaro in un match interno il 27 settembre 2015, due a zero con reti firmate entrambe da Di Piazza.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna essere quotata 3.10 da Bet365, il pareggio offerto ad una quota di 3.10 da William Hill e l'eventuale vittoria esterna fissata ad una quota di 2.30 da Bwin. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet quota l'over 2.5 2.10, mentre l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.65.

