Alessandria Monza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria-Monza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Al Moccagatta i grigi ospitano i brianzoli per la 26^ giornata del girone A.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Alessandria-Monza, LaPresse

Alessandria-Monza, diretta dal signor D'Apice di Arezzo, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della ventiseiesima giornata nel girone A di Serie C. I grigi sono probabilmente la formazione più temibile in questo momento da affrontare nel girone A del campionato di Serie C. I piemontesi infatti hanno messo da parte la terribile delusione dello scorso anno, con la promozione mancata due volte all'ultimo tuffo, ed hanno iniziato ad inanellare risultati positivi in serie, nella fattispecie dieci vittorie in undici partite disputate tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Coppa Italia che con l'ultima vittoria sul Renate ha garantito all'Alessandria il passaggio in semifinale.

La Coppa Italia è diventato un obiettivo principale per i grigi, visto che il successo garantirebbe un posto nei play off da testa di serie, a prescindere da un campionato che, dopo l'ennesimo successo in casa dell'Arezzo, ha portato sempre più un alto un Alessandria al momento al quinto posto appaiata a Monza e Giana Erminio, con la quinta piazza che al momento sembra l'obiettivo più realistico, considerando che il quartetto composto da Livorno, Siena, Viterbese e Pisa è al momento più staccato. E per il quinto posto dunque quello con il Monza sarà un vero e proprio spareggio, con i brianzoli che hanno perso a Carrara e pareggiato in casa contro l'Arzachena negli ultimi due match disputati. Monza in lieve calo dopo un ottimo girone d'andata, anche se per i brianzoli i play off da neopromossi sarebbero un eccellente risultato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o coloro che acquisteranno il match come evento singolo, potranno vederlo in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA MONZA

Allo stadio Moccagatta di Alessandria scenderanno in campo queste probabili formazioni: grigi in campo con Vannucchi in porta, il croato Celjak impiegato in posizione di terzino destro e Fissore in posizione di terzino sinistro, con Giosa e Piccolo difensori centrali. A centrocampo, terzetto titolare formato da Gatto, Gazzi e Nicco, mentre in attacco l'argentino Gonzalez giocherà nel tridente con Sestu e Chinellato. Risponderà il Monza con Liverani in porta alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla fascia sinistra con Trainotti, Caverzasi, Riva e Tentardini. A centrocampo Guidici sarà l'esterno di destra e Carissoni il laterale mancino, con Guidetti e Perini che si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco faranno coppia Ponsat e Mendicino.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lo scontro tattico sarà fra il 4-3-3 dell'Alessandria ed il 4-4-2 del Monza. All'andata allo stadio Brianteo il match è terminato in parità sull'uno a uno, con gol di Guidici per i brianzoli e di Casasola per i piemontesi. L'ultimo precedente allo stadio Moccagatta è quello dell'11 aprile 2015, con gol di Torri dopo appena un minuto di gioco che ha regalato la vittoria al Monza. L'Alessandria ha battuto per l'ultima volta in casa in campionato il Monza il 19 gennaio 2014, due a uno con reti di Cavalli e Valentini e gol del momentaneo pari lombardo di Finotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto l'ottimo momento dei grigi, i bookmaker vedono favorita l'Alessandria con successo interno quotato 1.91 da Bwin, mentre il pareggio viene proposto a una quota di 3.30 da Bwin e William Hill alza invece fino a 4.33 la quota per il successo esterno. Per Unibet, over 2.5 quotato al raddoppio e under 2.5 quotato 1.72.

