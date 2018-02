Arbitro Doveri/ Video, moviola VAR Milan Sampdoria: rigore per mano di Murru, annullato gol a Bonucci

18 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Tanto lavoro per l'arbitro Doveri oggi in Milan-Sampdoria. Non sono mancati gli episodi da moviola, anzi da VAR. Partiamo dal primo episodio, quello relativo al rigore concesso ai rossoneri. Nicola Murru commette fallo di mano su cross di Davide Calabria: nessun dubbio per il direttore di gara, che fischia calcio di rigore. La decisone dell'arbitro Doveri si rivela corretta: il braccio del terzino blucerchiato era largo. Ricardo Rodriguez poi fallisce l'occasione dal dischetto, ma questa è un'altra storia... Al 38' invece ci sono dubbi per un tocco di Davide Calabria con la mano. Su un lancio dalle retrovie il difensore del Milan viene pressato da Zapata e alza la mano destra. L'arbitro procede allora con il silent check della Var, che non ritiene volontario l'intervento del calciatore rossonero. Ma in realtà il tocco del terzino nel replay sembra da rigore, seppur la situazione resti poco chiara. Di certo c'è che il tocco di mano c'è stato, ma i dubbi sul fatto che il tocco sia stato involontario restano...

ARBITRO DOVERI, MILAN SAMPDORIA: EPISODI DA VAR

Un altro episodio da moviola ha fatto discutere in Milan-Sampdoria e vede protagonista Leonardo Bonucci. Poco prima della fine del primo tempo, per la precisione al 44', viene annullato un gol al difensore rossonero. Suso batte un calcio di punizione per Calhanoglu, il quale disegna di prima un cross basso per l'ex Juventus che segna. Immediata l'esultanza di Bonucci, ma mentre tutti tornano a centrocampo, l'arbitro Doveri ferma tutti. Il capitano del Milan si trovava infatti in posizione di fuorigioco, quindi il gol viene annullato. In questo caso, rivedendo l'azione al replay, la decisione di Doveri sembra perfetta, visto che il difensore si trovava molto al di là dell'ultimo uomo della Sampdoria (clicca qui per vedere l'azione). Chiudiamo invece con un curioso caso avvenuto poco prima dell'inizio della ripresa, ma in questo caso la VAR non c'entra nulla. Il guardalinee Lo Cicero ritarda il fischio d'inizio perché ha problemi con la bandierina. L'asta non regge e Lo Cicero sembra preoccupato, quindi l'altro assistente La Penna chiede altre bandierine, ma risolve tutto Gennaro Gattuso. Una scena comica che non è sfuggita agli utenti social...

