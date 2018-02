Arzachena Pisa/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Arzachena-Pisa, diretta e risultato della partita di Serie C: i sardi in ascesa ospitano i toscani che si rammaricano per l'occasione perduta a Prato per salire in classifica

18 febbraio 2018 Fabio Belli

Pisa, trasferta in Sardegna (foto LaPresse)

Arzachena-Pisa, diretta dal signor Perotti di Legnano, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che andranno in scena nella ventiseiesima giornata di campionato nel girone A del campionato di Serie C. Non sarà disponibile sui canali in chiaro o a pagamento diretta tv della partita, che potrà però essere vista in diretta streaming video via internet da tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o comunque da coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Arzachena-Pisa non si potrà seguire sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o coloro che acquisteranno il match come evento singolo, potranno vederlo in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA PISA

Queste le probabili formazioni dell’incontro. L’Arzachena scenderà in campo con Ruzittu in porta, Arboleda impiegato in posizione di terzino destro e Sbardella impiegato in posizione di terzino sinistro, con Casini e Varricchio difensori centrali. A centrocampo, spazio a Bertoldi, Nuvoli e Piroli in un terzetto titolare alle spalle del trequartista Curcio, schierato in appoggio alla coppia offensiva Vano-Sanna. Risponderà il Pisa con Voltolini in porta, Birindelli sull’out di destra e Filippini esterno mancino di fascia, mentre i difensori centrali saranno Ingrosso e Carillo. I vertici arretrati di centrocampo saranno l’austriaco Gucher e De Vitis, mentre Lisi, Negro e lo spagnolo Miguel Angel saranno gli incursori offensivi, alle spalle dell’unica punta di ruolo, Ferrante.

SARDI IN ASCESA

Per l’Arzachena al momento contano più i sei punti di distanza dalla zona play out, che il punto ancora da rimontare per inserirsi in zona play off. La matricola sarda del girone A di Serie C dopo le brillanti vittorie contro Pontedera e Piacenza è riuscita a prolungare il proprio momento positivo, pareggiando sul campo dell’ostico Monza e confermandosi in ascesa in questo inizio di 2018. Di fronte c’è un Pisa che non ha ancora messo da parte le ambizioni di ritorno immediato in Serie B. Certo, i nerazzurri toscani possono rammaricarsi per l’ultimo pari in casa di un Prato nei bassifondi della classifica: con una vittoria il Pisa si sarebbe portato al secondo posto e a soli cinque punti dal Livorno primo della classe. Pisani che non perdono comunque dal match interno contro l’Arezzo datato 10 dicembre.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dalle due squadre saranno il 4-3-1-2 per l’Arzachena ed il 4-2-3-1 per il Pisa. L’unico precedente recente tra le due squadre è quello relativo al match d’andata di questa stagione, il 4 ottobre 2017 il Pisa ha battuto di misura l’Arzachena, uno a zero siglato da Giannone con un gol dopo appena due minuti di gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker, vittoria interna sarda quotata 3.05 da Betclic, mentre William Hill moltiplica per 3.00 quanto investito sull’eventuale pareggio e Bwin propone a 2.25 la quota relativa alla vittoria esterna. Bet 365 quota 2.20 l’over 2.5 e 1.64 l’under 2.5.

