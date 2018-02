Atalanta Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Atleti Azzurri d'Italia sono in palio punti importanti per l'Europa

18 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Fiorentina, Serie A 25^ giornata (Foto LaPresse)

Atalanta Fiorentina, partita che verrà diretta dall’arbitro Fabio Maresca, è valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018; all’Atleti Azzurri d’Italia si gioca come primo posticipo del turno, domenica 18 febbraio alle ore 18:00. E’ una sfida diretta per l’Europa: in questo momento l’Atalanta ha ottime possibilità di superare il Milan, e magari anche la Sampdoria, prendendosi la sesta posizione mentre la Fiorentina è leggermente più attardata, ma comunque a inseguire le posizioni che porterebbero alle coppe internazionali. I viola hanno bisogno di trovare continuità, quella che è sempre mancata nel corso della stagione; la Dea, pur se il rendimento è inferiore rispetto alla stagione scorsa (in sè difficilmente ripetibile) non ha pagato troppo il doppio impegno campionato-coppa, e si è di fatto confermata come squadra in grande ascesa nel nostro torneo. Sarà, almeno questa è la speranza, una partita bella e aperta; in equilibrio anche, perchè quest’anno la Fiorentina ha dimostrato di saper fare bene fuori casa mentre l’Atalanta qualche punto importante a Bergamo lo ha perso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv sulle due abituali piattaforme, vale a dire quella del satellite e quella del digitale terrestre a pagamento: nello specifico i canali sono Sky Sport Mix, Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 412280 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio), poi Premium Sport e Premium Sport HD. Sarà disponibile la diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alle applicazioni che sono rispettivamente Sky Go e Premium Play.

IL CONTESTO

L’Atalanta ha perso solo due volte nelle ultime undici partite, a conferma di quanto il suo rendimento sia buono; di queste partite, cinque sono state vinte e questo ha permesso di mantenere una posizione alta in classifica, anche se al momento si tratta di un ottavo posto. In casa è arrivata la vittoria contro il Chievo: curiosamente ha spezzato un digiuno che durava da oltre due mesi, in una striscia che ha visto la Dea fare bene soprattutto in trasferta (tre vittorie in tre partite) e cadere due volte all’Atleti Azzurri d’Italia. L’ultima trasferta ha fatto registrare un pareggio a Crotone; un risultato deludente, che ha certificato come le pause di rendimento siano maggiori rispetto allo scorso anno. La Fiorentina è la squadra discontinua per eccellenza: quest’anno non ha mai vinto più di tre partite consecutive e non mette in fila almeno due vittorie da fine ottobre. Le ultime quattro gare hanno registrato tre sconfitte; i viola hanno vinto a Bologna ma nella giornata precedente erano caduti in casa contro il Verona (nettamente). Per di più il rendimento casalingo non è dei migliori: l’ultima vittoria al Franchi è arrivata a inizio dicembre, da allora tre pareggi e due sconfitte. La prestazione contro la Juventus, pur in una partita persa 2-0, ha comunque portato motivi per essere fiduciosi in vista del futuro, a patto ovviamente che il livello di gioco sia lo stesso in ogni partita e non solo contro le big del nostro campionato, dove le motivazioni sono per forza di cose maggiori.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

Dopo la trasferta di Dortmund, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini potrebbe cambiare qualcosa: le condizioni di Caldara e Alejandro Gomez sono ancora da valutare, pronti nel caso Palomino (favorito su Mancini) e Cornelius, ma c’è anche la possibilità che la Dea si sistemi con un centrocampo a cinque - nel quale De Roon e Cristante sarebbero le due mezzali, con Freuler invece utilizzato come mezzala - e la presenza dell’ex Ilicic (per due volte capocannoniere della Fiorentina in campionato) a giostrare alle spalle della prima punta (a quel punto Cornelius sarebbe in ballottaggio con Petagna). Sulle corsie Castagne e Gosens insidiano le maglie di Hateboer e Spinazzola; Andrea Masiello e Rafa Toloi agiranno in difesa, mentre in porta Gollini ha la possibilità di rilevare Etrir Berisha giocando come titolare. La Fiorentina dovrebbe confermare la squadra che ha giocato contro la Juventus: ancora Milenkovic come terzino destro, ancora Gil Dias esterno nel tridente essendo favorito su un Thereau che ha perso molta quota nelle gerarchie di Stefano Pioli, giocando anche lui a destra e dunque dirottando Federico Chiesa dall’altra parte. German Pezzella e Astori faranno da centrali difensivi con Biraghi a sinistra; l’ex Sportiello difenderà i pali della porta, invariato il centrocampo con Benassi e Veretout ai lati del playmaker Badelj. La prima punta chiaramente sarà Giovanni Simeone.

QUOTE E PRONOSTICO

La partita dell’Atleti Azzurri d’Italia si presenta piuttosto equilibrata, ma le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai assegnano comunque il vantaggio all’Atalanta: secondo i bookmaker infatti il segno 1 per la vittoria interna della Dea ha un valore di 2,40 mentre il segno 2, che identifica un successo della Fiorentina, è quotato 3,05. Come detto quindi la differenza non è troppa e la sfida di Serie A potrebbe finire in un qualunque modo; anche con un pareggio, per il quale ovviamente dovrete giocare il segno X e che vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,20 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.