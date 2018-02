Benevento Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida salvezza nella 25^ giornata di Serie A

18 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Benevento Crotone (LaPresse)

Benevento Crotone sarà diretta dall’arbitro Rocchi; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 18 febbraio. Sfida molto delicata allo stadio Ciro Vigorito nella venticinquesima giornata di Serie A 2017-2018. Il Benevento di Roberto De Zerbi è di fatto già all’ultima spiaggia: metafora spesso abusata, ma se arrivi a metà febbraio con appena 7 punti in classifica è inevitabile che questa sia una partita da vincere a tutti i costi, in casa e contro un’altra squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere, sia pure con il triplo dei punti. Se il Benevento oggi non riuscisse a vincere, le speranze si ridurrebbero al lumicino; con una vittoria invece tutto sarebbe ancora possibile, come ha insegnato l’anno scorso proprio il Crotone con una grande rimonta primaverile.

In Calabria però sanno che certe imprese non succedono sempre, dunque l’obiettivo per questo campionato era marciare meglio fin da subito, per cercare di salvarsi più tranquillamente: finora il Crotone ci è riuscito, anche se è dovuto passare attraverso un cambio di allenatore, da Davide Nicola a Walter Zenga. Gli ultimi due pareggi consecutivi contro rivali di livello superiore come Inter e Atalanta dimostrano che i calabresi stanno bene, oggi si può cercare una vittoria che sarebbe molto pesante nella corsa verso la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Crotone sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky. L’appuntamento sarà dunque sul canale Sky Calcio 3 (il numero 253), oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero seguire la sfida dello stadio Ciro Vigorito.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CROTONE

Dando adesso un rapido sguardo alle probabili formazioni di Benevento Crotone, annotiamo per prima cosa che Roberto De Zerbi dovrebbe schierare il Benevento con il modulo 3-5-1-1, con Djuricic trequartista alle spalle della punta centrale, che sarà uno fra Brignola e Coda, in ballottaggio per una sola maglia disponibile. Un dubbio anche a centrocampo, dove si contendono il posto Viola e Memushaj. Fra i big stranieri arrivati a gennaio, Sandro sarà titolare mentre Sagna dovrebbe partire dalla panchina, ma potrebbe anche soffiare il posto a Djimsiti. Nel Crotone, Walter Zenga sembra avere un solo dubbio che sarà quello fra Budimir e Nalini per completare il tridente d’attacco (modulo 4-3-3), che per il resto sarà formato da Trotta e da Ricci, pienamente recuperato. In difesa e a centrocampo non ci attendiamo invece sorprese per i calabresi, comprese le conferme per i terzini Faraoni e Martella.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo anche al pronostico su Benevento Crotone secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Un pronostico che si annuncia incerto: il favore pende sia pure per poco dalla parte del Benevento, dal momento che il segno 1 è proposto a quota 2,60. Non c’è però grande differenza con gli altri segni: per la vittoria esterna del Crotone (segno 2) si sale a 2,85, mentre con il pareggio e dunque il segno X si arriva a 3,15, a questo punto l’opzione più consigliabile per gli scommettitori in una partita aperta a ogni soluzione.

