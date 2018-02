Bologna Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Sassuolo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby emiliano per la 25^ giornata di Serie A

18 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bologna Sassuolo (LaPresse) - repertorio

Bologna Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Tagliavento; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 18 febbraio. Derby emiliano dunque allo stadio Renato Dall’Ara nella venticinquesima giornata di Serie A 2017-2018. Il Bologna di Roberto Donadoni sta vivendo una tranquilla stagione a metà classifica: l’Europa League è troppo lontana, ma anche il margine sulla zona calda è ottimo e va conservato per vivere senza patemi la parte finale della stagione. Questa dunque è una partita da vincere, non tanto per la rivalità da derby che non è così grande (troppo diversa la storia di Bologna e Sassuolo) quanto perché in casa contro una squadra che segue in classifica si deve vincere per salire a quota 30, che a metà febbraio è una garanzia.

Il Sassuolo sta invece vivendo un campionato complicato, che si può riassumere in un dato: i neroverdi hanno il peggiore attacco della Serie A. Un problema non da poco, soprattutto per una squadra che negli scorsi anni si era imposta all’attenzione generale per la qualità di gioco. L’era Di Francesco però è finita, né Cristian Bucchi né Beppe Iachini finora hanno saputo risolvere il problema. Il Sassuolo è comunque in perfetta tabella di marcia per raggiungere la salvezza, ma certamente non può permettersi passi falsi se vorrà raggiungere l’obiettivo, possibilmente anche con un certo anticipo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky. L’appuntamento sarà dunque sul canale Sky Calcio 2 (il numero 252), oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero seguire il derby dallo stadio Renato Dall’Ara.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO

Parlando delle probabili formazioni di Bologna Sassuolo bisogna innanzitutto sottolineare l’emergenza squalifiche per Roberto Donadoni, dal momento che il giudice sportivo ha fermato in vista del derby con il Sassuolo Masina, Mbaye e Palacio, i primi due espulsi contro l’Inter e il terzo ammonito da diffidato. Cambieranno dunque i terzini, che saranno Krafth a destra e Torosidis a sinistra. In attacco invece il posto lasciato libero da Palacio sarà preso probabilmente da Destro come punta centrale, con Orsolini e Di Francesco esterni. Nel Sassuolo la buona notizia è il recupero di Politano, che completerà il tridente d’attacco del consueto 4-3-3 neroverde con Berardi e Babacar. Un solo ballottaggio nel resto della formazione di Beppe Iachini, quello fra Missiroli e Mazzitelli a centrocampo.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Bologna Sassuolo secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Un pronostico che si annuncia incerto: il favore pende sia pure per poco dalla parte del Bologna, dal momento che il segno 1 è proposto a quota 2,50. Non c’è però grande differenza con gli altri segni: per la vittoria esterna del Sassuolo (segno 2) si sale a 2,95, mentre con il pareggio e dunque il segno X si arriva a 3,15, a questo punto l’opzione più consigliabile per gli scommettitori.

