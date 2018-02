Brescia Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Ser

Brescia - Ternana, diretta e risultato della partita di Serie B: partita decisiva per le sorti del tecnico delle rondinelle, Boscaglia, contro gli umbri, fanalino di coda.

18 febbraio 2018 Fabio Morasca

Brescia - Ternana, Serie B 2017/18 (Web)

Brescia - Ternana è una partita diretta da Daniele Minelli, e valida per la 26esima giornata di campionato di Serie B 2017/18. Il match tra le rondinelle e i rossoverdi si giocherà domenica 18 febbraio 2018, a partire dalle ore 17:30, allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. A Brescia, andrà in scena uno scontro diretto per quanto riguarda la lotta per non retrocedere. Il Brescia, infatti, si trova attualmente al 18esimo posto, con 27 punti, in piena zona play-out. La Ternana, invece, è il fanalino di coda in classifica, all'ultimo posto con 22 punti. Entrambe le squadre sono reduci da risultati poco incoraggianti. Per quanto riguarda le ultime cinque giornate, infatti, il Brescia ha ottenuto soltanto una vittoria in quattro gare, il successo interno contro il Parma del 3 febbraio scorso. La situazione è ancora peggiore per la Ternana che, negli ultimi cinque incontri, ha racimolato ancora meno: un pareggio e quattro sconfitte che significano appena un punto da quando è iniziato il 2018.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia - Ternana andrà in onda in diretta esclusiva su Sky. L'incontro tra le rondinelle e i rossoverdi andrà in onda a partire dalle ore 17:30 (orario del calcio d'inizio), sul canale Sky Calcio 2. Tutte le partite della Serie B sono incluse nel pacchetto Calcio di Sky. Il prepartita avrà inizio a partire dalle ore 17:15 mentre il post-partita andrà in onda subito dopo il termine del match. In studio, ci saranno la conduttrice Diletta Leotta che, con la partecipazione di Gianluca Di Marzio e Luca Marchegiani, analizzerà la partita e ne intervisterà i protagonisti.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-TERNANA

Per quanto riguarda le probabili formazioni con le quali Brescia e Ternana potrebbero fare il loro ingresso in campo dal primo minuto, il Brescia di Roberto Boscaglia potrebbe schierarsi in campo con il 4-3-1-2, con Minelli in porta, con Somma e Gastaldello al centro della difesa e con Coppolaro e Curcio ad occupare le fasce; sulla mediana, spazio dal primo minuto probabilmente per Tonali, Martinelli e Bisoli mentre in attacco, Okwonkwo, sulla trequarti, dovrebbe supportare la coppia offensiva composta da Embalo e Torregrossa. La Ternana allenata da Ferruccio Mariani, invece, dovrebbe rispondere con un 3-4-1-2, con Plizzari a difendere i pali e con il tridente difensivo formato da Vitiello, Favalli e Valjent; a centrocampo, i titolari dovrebbero essere Statella, Angiulli, Signori e Defendi mentre in attacco, Montalto e Carretta giocheranno davanti al trequartista Tremolada.

Con una vittoria, il Brescia potrebbe avere l'occasione di allontanarsi dalle zone calde della classifica: tutto, ovviamente, dipenderà anche dai risultati degli altri campi. Lo stesso discorso vale anche per la Ternana, considerando che gli umbri potrebbero anche lasciare l'ultimo posto con un successo in trasferta ottenuto sul campo delle rondinelle. Quella con la Ternana, potrebbe essere la partita decisiva per quanto riguarda le sorti dell'allenatore Boscaglia. In caso di risultato negativo, l'esonero potrebbe essere inevitabili: i candidati per prendere al suo posto, stando alle indiscrezioni, potrebbero essere Pulga, Stellone e Toscano. Per quanto riguarda i rossoverdi, invece, Mariani dovrebbe confermare la formazione che ha rimediato una sconfitta contro l'Entella ad eccezione di Rigione che dovrà scontare un turno di squalifica. La Ternana giocherà per la 18esima volta nella propria storia al Rigamonti di Brescia. Su questo campo, i tre punti, per gli umbri, non sono mai arrivati.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote dell'agenzia di scommesse Snai, il Brescia è ampiamento favorito sulla Ternana, per quanto riguarda la conquista dei tre punti. La vittoria in casa delle rondinelle, infatti, è quotata 1.87 mentre il successo in trasferta dei rossoverdi, invece, è quotato 4.25. La quota riguardante il pareggio, invece, è la seguente: 3.35. Per quanto concerne, invece, le quote dell'agenzia di scommesse Bwin, invece, la vittoria del Brescia è quotata un po' di più, 1.91, mentre un'eventuale successo della Ternana è quotato un po' di meno, 4.10. La quota riguardante il pareggio cambia di poco: 3.40. Stando ad altri bookmakers, per la precisione Bet365, BetClic.it, Unibet e William Hill, infine, la vittoria del Frosinone presenta quote che oscillano da 1.85 a 1.95 mentre il successo della Ternana è quotato da 3.80 a 4.50; il pareggio, invece, è quotato da 3.29 a 3.40.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

L'allenatore del Brescia, Roberto Boscaglia, ha commentato con le seguenti dichiarazioni, il pareggio ottenuto dalla propria squadra contro la Pro Vercelli. Il tecnico ha commentato anche l'arbitraggio: "E’ stata una battaglia. L’arbitraggio è stato discutibile, mancava ancora un rigore per noi su Caracciolo. I rigori si sbagliano, ma li sbaglia chi li tira. L’arbitro è stato bravissimo in tutte le situazioni di fallo". L'allenatore della Ternana, Ferruccio Mariani, invece, con le ultime dichiarazioni, ha parlato delle possibilità di intervenire sul mercato degli svincolati per migliorare la rosa: "Il direttore si sta muovendo, ci sentiamo tutti i giorni per confrontarci. Non è facile trovare giocatori pronti nel mercato degli svincolati. Se troviamo un giocatore importante lo valuteremo, abbiamo un idea ma non possiamo prendere giocatori fermi da mesi".

