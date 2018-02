Carrarese Prato/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carrarese-Prato: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa saranno degli ossi duri per gli ospiti che si trovano in fondo.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Carrarese-Prato, LaPresse

Carrarese-Prato, diretta dal signor Raciti di Acireale, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della ventiseiesima giornata nel girone A di Serie C 2017-2018. Il pareggio di Siena, contro la seconda della classe che ha perso peraltro un'occasione importante per avvicinarsi al Livorno capolista, ha messo in luce una Carrarese tosta e brillante, capace di giocarsi quest'anno un posto nei play off e non la solita salvezza che pure nelle ultime stagioni degli apuani era sempre stata considerata un obiettivo importante. Fondamentale anche quest'anno in cui pure la Carrarese ha dimostrato di poter puntare a qualcosa di più, grazie soprattutto ad un eccellente attacco, con trentasette gol il terzo del girone A di Serie C.

Sicuramente un osso duro per un Prato che invece ha segnato meno di tutti a parte Pro Piacenza e Cuneo. Anche i biancazzurri hanno dimostrato però grande carattere nell'ultimo impegno di campionato contro l'ambizioso Pisa, inchiodato in un pareggio per due a due. La classifica, con un solo punto di vantaggio sul Gavorrano ultimo e sei punti di distanza sul Cuneo terzultimo, resta difficile per un Prato che punta comunque a giocarsi anche quest'anno la salvezza almeno nella sempre difficile lotteria dei play out.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita non si potrà vedere in diretta tv sui canali free o pay, ma tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o gli utenti che acquisteranno il match come evento singolo, potranno seguirlo in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PRATO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo Stadio dei Marmi di Carrara. La Carrarese schiererà Borra tra i pali e una difesa a tre composta da Murolo, Benedini e Ricci. A centrocampo l'esterno laterale di destra sarà Vassallo e l'esterno laterale di sinistra sarà invece Possenti, mentre Tentoni e Rosaia saranno i due centrali sulla mediana. Biasci e Piscopo giocheranno avanzati in posizione di trequartisti, a sostegno di Coralli che sarà l'unica punta di ruolo. Il Prato risponderà con il senegalese Sarr in porta, Casale impiegato in posizione di terzino destro e Seminara impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Martinelli e Ghidotti. A centrocampo, terzetto titolare composto da Gargiulo, Bertoli e Fantacci, con Ceccarelli, Carletti e Piscitella schierati invece dal primo minuto nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-4-2-1 schierato tatticamente dalla Carrarese, col Prato che opporrà invece un 4-3-3. Nel match d'andata di questa stagione la Carrarese ha vinto in goleada in casa del Prato, cinque a due con reti di Vassallo, Piscopo, Biasci e doppietta di Coralli, mentre per i padroni di casa ha realizzato una doppietta Tommaso Ceccarelli. Il 14 settembre 2016 l'ultimo precedente a Carrara ha fatto registrare un'altra vittoria di larga misura degli apuani, quattro a zero con reti di Del Nero, Rosaia, Migliavacca e Cristini. Il Prato ha vinto per l'ultima volta in casa della Carrarese il primo maggio 2016, due a uno con reti decisivi di Capello ed Ogunseye, mentre gli ospitanti accorciarono le distanze con Erpen.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse indicano la Carrarese come nettamente favorita per la sfida, quota per il segno '1' fissata a 1.67 da Bwin, mentre William Hill offre a 3.40 la quota per il pareggio e Betclic moltiplica invece per 5.00 quanto scommesso sul colpo esterno del Prato. Le quote sui gol vedono l'over 2.5 quotato 2.14 e l'under 2.5 quotato 1.66 da Bet365.

