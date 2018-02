Diretta Federer-Dimitrov/ Finale Atp 500 Rotterdam, streaming video e tv: quote e risultato live

Federer-Dimitrov: finale Atp 500 Rotterdam di tennis: tornato numero uno del mondo, lo svizzero cerca il 97esimo trofeo in carriera contro il bulgaro, numero 5 del mondo

18 febbraio 2018 Fabio Belli

Federer a caccia del 97esimo trofeo in carriera (foto LaPresse)

Federer-Dimitrov sarà il match che varrà per la finalissima del torneo Atp 500 di Rotterdam di Tennis, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 15.30. La sfida si potrà seguire in diretta tv su Supertennis, con un abbonamento alla pay tv satellitare o in chiaro sul digitale terrestre, rispettivamente sui canali numero 224 di Sky e numero 64 del digitale. Oppure, sempre in chiaro per tutti, collegandosi per seguire la diretta streaming video via internet sul sito supertennis.tv.

FEDERER A CACCIA DELLA STORIA

I numeri di Federer, arrivato a oltre 36 anni di nuovo in vetta alla classifica Atp, sono impressionanti. Basti pensare che lo svizzero, vincendo, si aggiudicherebbe per la terza volta il titolo Atp di Rotterdam, e inoltre conquisterebbe il suo novantasettesimo trofeo in carriera, con l'obiettivo dei cento ormai a portata di mano, considerando lo stato di forma evidenziato da Federer dall'inizio del 2018, dopo la fortunata campagna australiana. Di fronte allo svizzero ci sarà comunque un osso duro come Dimitrov, che è arrivato a giocarsi questa finale a Rotterdam in maniera un po' rocambolesca. Il bulgaro si è confermato la bestia nera del belga Goffin, già battuto nella finale della Atp finals a Londra alla fine della scorsa stagione, e messo ko nella semifinale di Rotterdam da una... pallata in un occhio, che Dimitrov gli ha rifilato, ovviamente senza volontarietà. Insomma, il bulgaro è stato sostenuto anche da un pizzico di buona sorte, ma il Federer visto negli ultimi match sembra davvero essere una montagna quasi impossibile da scalare.

LE ULTIME SFIDE

Roger Federer ha iniziato come meglio non poteva il suo 2018, ottenendo solo vittorie nell'anno nuovo. Finora lo svizzero è arrivato a quindici successi consecutivi, che gli sono valsi anche la vittoria della Hopman Cup in Australia, e poi del primo torneo dello Slam del nuovo anno, l'Australian Open stravinti lasciando solo due set al croato Cilic in finale. A Rotterdam, un solo set perso in quattro match finora da Federer, contro Haase nei quarti, mentre in semifinale il campione elvetico ha battuto l'azzurro Seppi. Dimitrov è invece uscito ai quarti di finale degli Australian Open contro l'inglese Edmund, ma a Rotterdam finora non ha concesso neanche un set agli avversari nelle quattro sfide che hanno portato alla finalissima. Federer ha perso solamente uno degli ultimi trentadue incontri ufficiali disputati, la semifinale delle Atp Finals a Londra contro Goffin. Grazie al successo su Haase nei quarti di finale a Rotterdam, è tornato in vetta alla classifica Atp stabilendone il record di longevità. Dimitrov si presenta comunque all'appuntamento da numero 5 della classifica Atp, con l'ultima vittoria che è stata proprio quella di Londra alle Atp finals: il bulgaro infatti ha battuto nell'atto conclusivo della competizione proprio Goffin, il giustiziere di Federer.

I PRECEDENTI

Federer e Dimitrov si trovano di fronte per la sesta volta dal 2013 ad oggi, e lo svizzero ha sempre avuto la meglio sul bulgaro, per sei volte consecutive. E' accaduto per due volte a Basilea, nel 2013 e nel 2014, e per due volta a Brisbane, in Australia, nel 2015 e nel 2016. Nel 2016 i due si sono affrontati anche all'Australian Open, e l'anno scorso si sono invece trovati di fronte a Wimbledon. Come detto solo vittorie per Federer, che ha ceduto un set a Dimitrov solo in due occasioni, a Brisbane e all'Australian Open.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote del match vedono lo svizzero, come detto tornato fresco numero 1 del mondo a oltre 36 anni (il più vecchio tennista a riconquistare la vetta della classifica ATP a questa età), nettamente favorito per la vittoria all'Atp 500 di Rotterdam, con quota di 1.29 offerta da William Hill. Bet365 offre invece a 3.75 la possibilità che Dimitrov riesca a centrare l'exploit.

© Riproduzione Riservata.