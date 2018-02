Francavilla-Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Virtus Francavilla-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi consecutivi.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Virtus Francavilla-Casertana, LaPresse

Virtus Francavilla-Casertana, diretta dal signor Moriconi di Roma 2, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida relativa alla ventiseiesima giornata di campionato di Serie C, nel girone C. Entrambe le formazioni sono reduci da due pareggi consecutivi in campionato. Doppio pari a reti bianche per la Virtus Francavilla, prima contro il Rende in casa e poi contro la Reggina in trasferta. Per la Casertana, dopo l'uno a uno sul campo del fanalino di coda del girone C di Serie C, l'Akragas, è arrivato uno zero a zero interno contro il Trapani, comunque archiviato positivamente considerando che i siciliani sono la terza forza del campionato.

La Virtus Francavilla ha visto calare notevolmente il suo rendimento, senza riuscire ancora mai a vincere in questo 2018, ma si mantiene comunque in zona play off, con tre punti di vantaggio sulla Sicula Leonzio undicesima. I pugliesi devono però ritrovare l'appuntamento con la vittoria, ma contro i campani l'impegno non si prospetta facile. La Casertana, ancora in zona play out appaiata a quota ventitré punti a Fondi e Paganese, non può permettersi di perdere punti con disinvoltura per non rischiare quella che sarebbe una retrocessione sicuramente disastrosa per i progetti del club.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet per tutti coloro che acquisteranno la partita o saranno abbonati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA

Le probabili formazioni del match: Virtus Francavilla schierata con Saloni in porta alle spalle di una difesa a tre con Agostinone, Prestia e Maccarone schierati titolari. I centrali di centrocampo della formazione pugliese saranno Sicurella, Albertini e Folorunsho, mentre Pino si muoverà come esterno laterale di destra e Martinez come esterno laterale di sinistra. In attacco ci sarà spazio per il tandem composto da Partipilo e da Parigi. Risponderà la Casertana con Lorenzini, Rainone e il ceko Polak titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Forte. A centrocampo la fascia destra sarà affidata a D'Anna e l'esterno mancino sarà Pinna, con Carriero e De Marco impiegati invece come centrali sulla mediana. Nel tridente offensivo, out Padovan per squalifica dopo l'espulsione rimediata nel match interno contro il Trapani, giocheranno dal primo minuto De Vena, Turchetta e l'argentino Alfageme.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Entrambi gli allenatori saranno orientati sulla difesa a tre, con la Virtus Francavilla schierata con un 3-5-2 e la Casertana con un 3-4-3. Il match d'andata di questo campionato disputato in Campania ha fatto registrare un secco due a zero in favore dei pugliesi, con reti firmate da Agostinone e Saraniti. La Casertana ha vinto però la sfida dello scorso anno giocata in casa con un gol di Carriero, mentre il match interno giocato dalla Virtus Francavilla contro il Catania il 9 ottobre del 2016 ha fatto registrare un poker per i pugliesi con doppietta del francese Nzola e gol di Pastore e Triarico, con la Casertana capace solo di accorciare il risultato con Carlini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna essere quotata 1.91 da William Hill, il pareggio offerto ad una quota di 3.20 da Bwin e l'eventuale vittoria esterna fissata ad una quota di 3.90 da Betclic. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Bet365 quota l'over 2.5 2.50, mentre l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.50.

