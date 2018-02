Frosinone Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Frosinone - Ascoli, diretta e risultato della partita di Serie B: i gialloblu, con la probabile difesa a 4, incontrano i marchigiani penultimi in classifica e in difficoltà realizzative.

18 febbraio 2018 Fabio Morasca

Frosinone - Ascoli, Serie B 2017/18 (Web)

Frosinone - Ascoli è una partita che, diretta dall'arbitro Illuzzi, è valida per la 26esima giornata di campionato di Serie B 2017/18. Il match tra i gialloblu e i bianconeri si giocherà domenica 18 febbraio 2018, a partire dalle ore 15, allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.Il Frosinone, primo in classifica in coabitazione con l'Empoli a 46 punti, avrà un match apparentemente facile sulla carta, la sfida davanti al proprio pubblico contro l'Ascoli. I ciociari sono reduci dalla sconfitta patita in trasferta contro il Bari ma, prima di quest'ultima partita, i gialloblu avevano collezionato ben cinque vittorie consecutive. Per quanto riguarda la sfida a distanza contro l'Empoli, anche i toscani saranno impegnati con una partita in casa, contro il Parma. La situazione dell'Ascoli, invece, è serie: i marchigiani occupano il penultimo posto in classifica con 23 punti. Nulla è compromesso per i bianconeri, considerando che la zona tranquilla della classifica dista soltanto 5 punti. Ottenere punti dalla trasferta di Frosinone, però, sarà più difficile del previsto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone - Ascoli andrà in onda in diretta esclusiva su Sky. L'incontro tra i ciociari e i bianconeri andrà in onda a partire dalle ore 15 (orario del calcio d'inizio), sul canale Sky Calcio 5. La telecronaca della partita sarà affidata a Massimo Tecca. Tutte le partite della Serie B sono incluse nel pacchetto Calcio. Il prepartita, invece, avrà inizio a partire dalle ore 14 mentre il post-partita avrà inizio a partire dalle ore 17. In studio, ci saranno la conduttrice Diletta Leotta, con la partecipazione di Gianluca Di Marzio e Luca Marchegiani, che analizzerà la partita e ne intervisterà i protagonisti.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE - ASCOLI

Per quanto riguarda le probabili formazioni con le quali Frosinone e Ascoli potrebbero fare il loro ingresso in campo dal primo minuto, i gialloblu allenati da Moreno Longo potrebbero scendere in campo con il 3-4-1-2, con Bardi tra i pali e la difesa a 3 composta da Brighenti, Ariaudo e Terranova; sulla mediana, Longo potrebbe schierare dal primo minuto Beghetto, Maiello, Chibsah e Ciofani mentre in attacco, la coppia offensiva formata da Ciofani e Dionisi dovrebbe essere supportata da Ciano sulla trequarti. L'Ascoli allenato da Serse Cosmi, invece, dovrebbe risponde con il 3-5-2, con Lanni in porta e con il tridente difensivo composto da De Santis, Padella e Gigliotti; a centrocampo, gli esterni dovrebbero essere Martinho e Mogos mentre al centro dovrebbero giocare dal primo minuto Addae, Buzzegoli e Bianchi; la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Lores e Monachello.

Con una vittoria in casa, il Frosinone, ovviamente, consoliderebbe la leadership e potrebbe sfruttare un'eventuale risultato negativo dell'Empoli. Considerato l'impegno difficile dell'Ascoli, ai bianconeri non resta che sperare in eventuali risultati negativi anche delle altre squadre impegnate nella lotta salvezza come Ternana, Pro Vercelli, Entella e Brescia. Per quanto riguarda il modulo con il quale il Frosinone potrebbe scendere in campo dal primo minuto, comunque, non è escluso che Moreno Longo, dopo le ultime sessioni di allenamento, non opti per un modulo diverso, preferendo la difesa a quattro e il centrocampo a tre. Per quanto concerne, invece, gli ultimi allenamenti dell'Ascoli, Cosmi ha potuto contare sul rientro dei nazionali Clemenza, D'Urso e De Santis. Cherubin e Rosseti, invece, hanno svolto un lavoro differenziato mentre Mengoni è momentaneamente indisponibile a causa dell'influenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote dell'agenzia di scommesse Snai, il Cesena è ampiamento favorito sull'Ascoli, come prevedibile, per quanto riguarda la vittoria. La vittoria in casa dei ciociari infatti, è quotata 1.38 mentre un difficile successo in trasferta dei bianconeri, invece, è quotato addirittura 8.75. Quota alta anche per quanto concerne il pareggio: 4.50. Spostandoci sulle quote dell'agenzia di scommesse Bwin, invece, la vittoria del Frosinone è quotata un po' più alta, 1.42, mentre il successo in trasferta dei bianconeri è quotato un po' più basso, 8.25, ma la sostanza non cambia. Quota più bassa anche per quanto riguarda il pareggio: 4.33. Stando ad altri bookmakers, per la precisione Bet365, BetClic.it, Unibet e William Hill, invece, il Frosinone rimane decisamente favorito sull'Ascoli con le quote che vanno da 1.35 a 1.40 mentre la vittoria fuori casa dell'Ascoli è quotata da 7.50 fino a 9.50 addirittura. Il pareggio tra le due squadre è quotato da 4.50 a 4.60.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Al termine della sconfitta con il Bari, che ha fermato a 16 la striscia di risultati utili consecutivi ottenuti dal Frosinone, l'allenatore dei ciociari, Moreno Longo, non ha avuto nulla da rimproverare ai suoi giocatori davanti ai microfoni di Sky: "La nostra squadra ha offerto tutto sommato una buona prova, ha condotto il gioco a lungo, ha creato tre-quattro situazioni importanti ma poi conta buttarla dentro, conta essere cinici. Non ho nulla da rimproverare ai miei se non, appunto, il cinismo sotto rete". Serse Cosmi, invece, al termine dell'ultimo incontro, ha commentato il clima di contestazione che si è creato attorno alla squadra: "Non mi metto a discutere davanti alle contestazioni anche perché per il carattere che ho io mi esalterei ancora di più. Sarebbe bello giocare con un clima diverso in casa. Chiedo: è un ambiente da cui si può tirare fuori il massimo?".

