Gavorrano Piacenza/ Streaming e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Gavorrano-Piacenza, diretta e risultato della partita di Serie C: emiliani in zona play off, ma i toscani hanno un disperato bisogno di punti salvezza

18 febbraio 2018 Fabio Belli

Il Piacenza farà visita al Gavorrano (foto LaPresse)

La sconfitta in casa della Viterbese di domenica scorsa ha di nuovo lasciato il Gavorrano in solitudine in fondo alla classifica del girone A di Serie C. Toscani staccati di un punto dal Prato e sempre più a rischio retrocessione, con la vittoria che manca dal match contro il Giana Erminio dello scorso 10 dicembre. Di fronte ci sarà un Piacenza che invece domenica scorsa, battendo di misura la Lucchese in casa, ha ravvivato le proprie ambizioni di play off, agganciando il nono posto in classifica in coabitazione con l’Olbia. Successo importante perché ha riscattato per i biancorossi un brusco ko sul campo di un’altra formazione sarda, l’Arzachena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Gavorrano-Piacenza, che sarà diretta dal signor Maranesi di Ciampino, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che andranno in scena nella ventiseiesima giornata di campionato nel girone A del campionato di Serie C. Non sarà disponibile sui canali free o pay diretta tv della partita, che potrà però essere vista in diretta streaming video via internet da tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o comunque da coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO PIACENZA

Le probabili formazioni del match. Il Gavorrano scenderà in campo con Falcone in porta, Marchetti, Mori e Ropolo titolari nella difesa a tre, mentre Gemignani sarà l’esterno laterale di destra e Borghini l’esterno laterale di sinistra. Damonte, Vitiello e Remedi si muoveranno al centro della linea mediana, con Brega e Moscati in coppia sul fronte d’attacco. Risponderà il Piacenza con Fumagalli tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Castellana, Pergreffi, Silva e Masciangelo. Centrocampo a tre con il francese Taugordeau, Della Latta e Segre schierati titolari, in attacco nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Corazza, Pesenti e Di Molfetta.

TATTICA E PRECEDENTI

3-5-2 per il Gavorrano, mentre il Piacenza risponderà tatticamente con un 4-3-3. Unico precedente recente tra le due squadre, il match d’andata di questo campionato il 4 ottobre scorso in terra emiliana, tre a zero per i padroni di casa con le reti di Zecca, Pederzoli e Della Latta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse vedono favoriti gli ospiti dai bookmaker, con vittoria emiliana in trasferta quotata 2.25 da William Hill, Bwin che moltiplica per 3.00 quanto scommesso sul pareggio e Betclic che offre a 3.05 la quota per la vittoria in casa. Over 2.5 quotato 2.02 e under 2.5 quotato 1.77 da Bet365.

