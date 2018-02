Giana Erminio Siena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Giana Erminio-Siena, diretta e risultato della partita di Serie C: dopo aver mancato l'avvicinamento al Livorno, dura trasferta a Gorgonzola per i bianconeri

18 febbraio 2018 Fabio Belli

Siena, trasferta a Gorgonzola (foto LaPresse)

Giana Erminio Siena, che verrà diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventiseiesima giornata di campionato nel girone A del campionato di Serie C 2017-2018. Non sarà disponibile sui canali in chiaro o a pagamento diretta tv della partita, che potrà però essere vista in diretta streaming video via internet da tutti gli abbonati al portale elevensports.it, o comunque da coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match tra Giana Erminio Siena sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo ladiretta streaming video via internet per tutti coloro che acquisteranno la partita o saranno abbonati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO SIENA

Le probabili formazioni del match. Padroni di casa del Giana Erminio in campo con Sanchez a difesa della porta, Perico schierato in posizione di terzino destro e Foglio schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Montesano e Bonalumi saranno i difensori centrali. Centrocampo a quattro schierato da destra a sinistra con Chiarello, Greselin, Marotta e Iovane, mentre in attacco faranno coppia Bruno e Perna. Risponderà il Siena con Pane in porta, Rondanini schierato come laterale di destra e Iapichino schierato come laterale di sinistra in una difesa a quattro con Sbraga e D’Ambrosio impiegati come centrali. Gerli, Vassallo e Cristiani a centrocampo copriranno le spalle al trequartista Guberti, schierato di supporto al duo Marotta-Santini in avanti.

SIENA A CACCIA DEI PUNTI PERDUTI

Il Siena si presenta alla trasferta di Gorgonzola con il rimpianto dell’occasione mancata in casa contro la Carrarese la scorsa settimana. Uno zero a zero che non ha permesso ai bianconeri, secondi in classifica nel girone A di Serie C, di avvicinarsi a soli tre punti di distanza dalla vetta, approfittando del passo falso della capolista Livorno, ko in casa col Pontedera. Per il Siena è il terzo pareggio consecutivo, con tre vittorie sarebbe stato in testa. E la trasferta col Giana Erminio si prospetta molto dura, i lombardi hanno pareggiato in casa contro la Viterbese terza della classe nell’ultimo impegno di campionato disputato e sembrano pronti a candidarsi per un ruolo da protagonisti nei prossimi play off.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-4-2 del Giana Erminio ed il 4-3-1-2 del Siena. Nel match d’andata di questo campionato le due squadre hanno pareggiato a reti bianche, nell’ultimo precedente di campionato in casa del Giana Erminio, datato 30 dicembre 2016, il Siena ha vinto a Gorgonzola tre a due grazie alle reti di Grillo, Marotta e Ghinassi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse vedono il match in grande equilibrio, Siena leggermente favorito con vittoria esterna quotata 2.45 da Betclic, investimento sul pareggio moltiplicato per 3.00 da Bwin e William Hill che propone a 2.75 la quota relativa all’affermazione interna. Per Bet365, l’over 2.5 e l’under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.04 e 1.75.

