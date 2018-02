Gubbio Pordenone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gubbio Pordenone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Di fronte due squadre alla ricerca di riscatto nel girone B della Serie C

Diretta Gubbio Pordenone (LaPresse)

Gubbio Pordenone sarà diretta dall’arbitro Gino Garofalo della sezione di Torre del Greco, assistito da Michele Somma e Francesco D’Apice; alle ore 14.30 di oggi, domenica 18 febbraio 2018, la partita dello stadio Pietro Barbetti sarà valida per la ventiquattresima giornata del gruppo B di Serie C 2017/2018. Di fronte due squadre alla ricerca di punti importantissimi in termini di classifica: sia Gubbio che Pordenone sono nel limbo tra playoff e zona retrocessione. La formazione di Dino Pagliari è ferma a quota 27 punti (sette vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte), più quattro sul Santarcangelo terz’ultimo, mentre la compagine neroverde è a quota 30 punti (sette vittorie, nove pareggi e sette sconfitte) ed è reduce dal cambio in panchina: esonerato Leonardo Colucci, torna Fabio Rossitto.

Un buon periodo di forma per il Gubbio, che ha raccolto cinque punti nelle ultime cinque partite: dopo le due sconfitte consecutive contro Santarcangelo (1-0) e Mestre (1-3), i rossoblu hanno raccolto tre risultati utili consecutivi. Il pareggio esterno contro il ben più quotato Sambenedettese per 1-1 e il 2-2 casalingo contro l’Albinoleffe. Infine, nell’ultimo turno di campionato, il Gubbio si è imposto 1-2 in trasferta sul Sudtirol: decisiva la doppietta tra 68’ e 69’ del solito Ettore Marchi. Stessi punti nello stesso arco di partite per il Pordenone, che però vanta un percorso inverso: dopo i pareggi con Fano (0-0) e Bassano (1-1), e la vittoria esterna per 1-1 contro il Teramo, i Ramarri sono reduci da due ko di fila: 0-3 casalingo contro la FeralpiSalò e 1-0 esterno con il Sudtirol.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

La partita Gubbio Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PORDENONE

Cerca continuità il Gubbio di Dino Pagliari, che continua sulla strada del 4-4-1-1. Tra i pali il giovanissimo Volpe, ex Juventus; difesa a quattro composta da Kalombo e Paolelli sulle corsie esterne, con il tandem Piccinni-Dierna al centro. Il vivaio Sampdoria Sampietro in cabina di regia al fianco di Ricci, con Malaccari e Valagussa sulle corsie esterne. Casiraghi agirà sulla trequarti, mentre in attacco ci sarà l’uomo di punta Ettore Marchi: sono undici le reti stagionali per l’eperto numero 9. Qualche dubbio in più per quanto riguarda l’undici titolare del Pordenone, con il cambio in panchina da Colucci a Rossitto che potrebbe rimescolare le carte. Il nuovo tecnico potrebbe partire dal 4-3-3: tra i pali spazio a Mazzini. In difesa Formiconi e Nunzella come laterali esterni, con il duo centrale formato da Stefani e Bassoli. Burrai in cabina di regia, affiancato da Misuraca e Bombagi. Sulle corsie esterne d’attacco spazio a Nocciolini e Cicerelli, in ballottaggio con Berrettoni, mentre centravanti sarà bomber Gerardi.

QUOTE E PRONOSTICO

Gubbio Pordenone, quote e pronostico. Gara molto equilibrata secondo le principali agenzie di scommesse, con i padroni di casa leggermente favoriti: l’1 per la formazione di Dino Pagliari è quotato 2,40, il pareggio 3,05, mentre l’exploit dei Ramarri è fissato a 2,90. Non è prevista una pioggia di reti: l’Under 2,5 (meno di tre reti in totale) è dato a 1,55, mentre l’Over 2,5 (tre o più reti in totale) è dato a 2,25. Leggermente più equilibrate, invece, le quote del Gol e del No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,90 contro 1,77. Una gara difficile da pronosticare vista la pesantezza dei punti in palio, ma un pareggio potrebbe essere il risultato più probabile: azzardiamo l’X.

