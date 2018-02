Infortunio Bernardeschi / Juventus, iperestensione del ginocchio sinistro: Allegri in apprensione

18 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Infortunio Bernardeschi, Juventus news (Foto: LaPresse)

Porte girevoli nell'infermeria della Juventus: rientra Paulo Dybala, si infortunano Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi. Se la prima diagnosi per il Pipita rassicura i tifosi bianconeri, lo stesso non si può dire per l'ex attaccante della Fiorentina. Nel finale di Torino-Juventus è stato sostituito proprio il giocatore che era stato mandato in campo al posto del Pipita. Per il calciatore toscano c'è un po' di apprensione in più perché è stato costretto a uscire per un iperestensione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma la speranza di Massimiliano Allegri è di recuperarlo per il ritorno degli ottavi di Champions League il 3 a marzo a Londra, dove i campioni d'Italia devono provare a eliminare il Tottenham. È un momento sfortunato per la Juventus dal punto di vista dell'infermeria, ma la settimana senza coppe potrebbe aiutare in tal senso.

INFORTUNIO BERNARDESCHI: APPRENSIONE JUVENTUS

Infortunio a parte, Federico Bernardeschi si sta pian piano prendendo la Juventus. Questo sembra l'anno giusto per l'attaccante esterno, dopo tante panchine e diverse partite giocate con inserimenti nel secondo tempo. Pronto ad essere decisivo, sia da titolare sia da subentrante, Bernardeschi ha messo il suo zampino anche oggi nel derby della Mole. Suo l'assist per Alex Sandro che ha deciso la partita: così si è confermato importante per la Juventus. In sei partite ha sfornato cinque assist e due gol: un bel bottino per un giocatore alla prima stagione in bianconero. Con l'infortunio di Cuadrado sta avendo più spazio rispetto a inizio stagione, dimostrando di poter essere un titolare indiscusso, ma nessuno ha il posto fisso con tre competizioni in ballo, quindi dovrà essere bravo a farsi trovare sempre pronto proprio come ora. Per quanto riguarda invece l'infortunio, la speranza è che si tratti di un nuovo acciacco dopo i problemi registrati qualche giorno fa. Gli è stato applicato ghiaccio sul ginocchio in attesa di nuovi esami.

