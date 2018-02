Infortunio Higuain / Juventus, problema alla caviglia dopo uno scontro con Sirigu: sostituito al 15'

18 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

Gonzalo Higuain è stato vittima di un infortunio che ha fatto durare pochissimo il derby Torino-Juventus per il Pipita. Higuain infatti ha accusato un problema fisico in seguito a uno scontro con Salvatore Sirigu. Il portiere del Torino, in uscita, ha ostacolato regolarmente l’attaccante della Juventus ma il piede di quest'ultimo è rimasto sotto il corpo dell’estremo difensore granata. Gonzalo Higuain ha anche inizialmente provato a rimanere in campo per proseguire la partita, ma presto ha dovuto alzare bandiera bianca e di conseguenza è stato sostituito già al 15’ minuto del primo tempo. Al posto del Pipita, Massimiliano Allegri ha inserito Federico Bernardeschi, per un attacco senza centravanti di ruolo. Infatti la Juventus deve rinunciare anche all’influenzato Mario Mandzukic, mentre Paulo Dybala (che pure si era riscaldato quando Higuain ha accusato il problema) non è stato mandato in campo dal mister della Juventus, che evidentemente ha ritenuto eccessivo far giocare a Dybala 75 minuti più recuperi al rientro dall’infortunio.

INFORTUNIO HIGUAIN: LE PRIME CURE

Gonzalo Higuain, una volta arrivato in panchina dopo il cambio con Bernardeschi, ha subito ricevuto le cure dello staff medico della Juventus che ha applicato del ghiaccio sulla caviglia sinistra. Naturalmente per saperne di più dovremo attendere l’esito di esami strumentali, l’auspicio di tutti i tifosi bianconeri è che l’aver tentato di resistere rimanendo in campo zoppicante per qualche minuto non abbia peggiorato la situazione di Higuain in questo momento nel quale l’attacco della Juventus è in emergenza. In ogni caso, ne sapremo di più solo nelle prossime ore.

