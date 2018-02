Juve Stabia Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa possono allungare contro una squadra in piena crisi.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Juve Stabia-Bisceglie, LaPresse

Juve Stabia-Bisceglie, diretta dal signor Zufferli di Udine, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida relativa alla ventiseiesima giornata di campionato di Serie C, nel girone C. Occasione per la Juve Stabia che dopo l'importante vittoria sul campo del Fondi, ha l'opportunità di provare ad allungare ancora in classifica sfidando un Bisceglie che appare in crisi nera. I pugliesi si erano resi protagonisti di un girone d'andata importante, ma non sono riusciti a trovare continiità dopo il periodo natalizio, ripartendo in maniera praticamente disastrosa dopo la sosta. Un pareggio senza reti sul campo della Virtus Francavilla il 30 dicembre, poi tre sconfitte consecutive nelle tre partite giocate nel 2018. Ko esterni in casa di Catanzaro e Sicula Leonzio, e poi sconfitta anche venerdì 9 febbraio nell'anticipo contro la capolista Lecce, impostasi con il punteggio di due a uno.

Tre sconfitte che hanno risucchiato indietro in classifica il Bisceglie, ora a cinque punti dalla zona play off pur frequentata con continuità nella prima metà del campionato, e con sole quattro lunghezze di vantaggio nella zona play out. Per non veder rimesse in discussione le loro certezze, i nerazzurri pugliesi dovranno provare a invertire la tendenza su un campo difficile come quello di Castellammare di Stabia, con le Vespe che a quota trentatré punti occupano da sole il nono posto in classifica, e sono dunque in piena corsa per garantirsi un posto nei play off di fine stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match tra Juve Stabia e Bisceglie sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet per tutti coloro che acquisteranno la partita o saranno abbonati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA BISCEGLIE

Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Juve Stabia schiereranno Branduani tra i pali, Nava in posizione di terzino destro e Crialese n posizione di terzino sinistro in una difesa a quattro con Marzorati e Bachini impiegati come centrali. A centrocampo, Viola e Mastalli copriranno le spalle a Strefezza, D'Auria e Sorrentino, di supporto a Paponi che sarà confermato come unica punta di ruolo. Il Bisceglie affronterà la trasferta campana con una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con il francese Giron, Delvino, Perra e il croato Jurkic, davanti all'estremo difensore Crispino. A quattro anche la linea di centrocampo, il montenegrino Toskic sarà l'esterno laterale di destra e D'Ursi sarà l'esterno laterale di sinistra, con l'altro croato Vrdoljak e D'Ancora centrali sulla mediana. In avanti, l'altro francese Ayina sarà affiancato al brasiliano Dentello Azzi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

La Juve Stabia sarà schierata in campo con il 4-2-3-1, risponderà tatticamente il Bisceglie con un 4-4-2. Nel match d'andata, unico precedente in tempi recenti tra le due formazioni, il Bisceglie ha avuto la meglio di misura sulle Vespe, un uno a zero con rete decisiva firmata da un autogol di Redolfi allo scadere della prima frazione di gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna essere quotata 1.82 da Betclic, il pareggio offerto ad una quota di 3.25 da Bwin e l'eventuale vittoria esterna fissata ad una quota di 4.33 da bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet quota l'over 2.5 2.16, mentre l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.62.

