Lucchese Cuneo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lucchese-Cuneo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Il match vedrà opposte due formazioni in crisi di risultati da diverse settimane.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Lucchese-Cuneo, LaPresse

Lucchese-Cuneo, diretta dal signor Provesi di Teviglio, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventiseiesima giornata nel girone A di Serie C. Il match tra Lucchese e Cuneo vedrà opposte due formazioni in crisi di risultati ormai da diverse settimane. Vale per i padroni di casa toscani, che addirittura non vincono da nove partite di campionato consecutive, ovvero dalla trasferta di Arzachena datata ormai 18 novembre 2017. Dopo la trasferta in Sardegna, sei sconfitte e tre pareggi per i nerazzurri che hanno perso anche nell'ultima trasferta, domenica scorsa sul campo del Piacenza, e si ritrovano al quintultimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona play out. La situazione della Lucchese nel girone A di Serie C si è dunque fatta pericolante, lo è invece dall'inizio della stagione quella del Cuneo neopromosso che nell'ultima partita casalinga contro la Pistoiese ha sfoderato però una straordinaria reazione di carattere.

Sotto di tre reti contro gli orange, i piemontesi hanno rimontato accorciando le distanze nel primo tempo grazie a Bruschi, e poi recuperando nel fianle grazie a Cristini e a un rigore trasformato da Gerbaudo in pieno recupero. Risultato importantissimo per il morale, anche se il Cuneo ha ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite di campionato e resta terzultimo in classifica, con quattro punti di svantaggio rispetto alla Lucchese e conseguentemente alla salvezza diretta. Salvezza che potrebbe diventare un obiettivo difficile da rincorrere per i rossoneri toscani in caso questo ennesimo scontro diretto dovesse far registrare un nuovo assalto mancato alla vittoria, dopo un digiuno che si prolunga ormai da tre mesi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o coloro che acquisteranno il match come evento singolo, potranno vederlo in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE CUNEO

Le probabili formazioni che si sfideranno allo stadio Porta Elisa di Lucca. Padroni di casa rossoneri in campo con Albertoni in porta e una difesa a tre composta dall'argentino Espeche, Capuano e Bertoncini. Baroni coprirà la fascia destra e Arrigoni coprirà la fascia sinistra, mentre i centrali di centrocampo saranno Nolé, Damiani e Buratto. In attacco, giocheranno Del Sante e Bortolussi. Risponderà il Cuneo schierando Satancampiano in porta e Conrotto, Zigrossi e Di Filippo come titolari nella difesa a tre. A centrocampo giocherà Zappella sull'out laterale di destra e Gerbaudo sull'out laterale di sinistra, mentre Bruschi e Rosso giocheranno come centrali sulla mediana. In attacco spazio a Dell'Agnello, Puttini e Galuppini nel tridente.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Entrambi gli allenatori opteranno tatticamente per la difesa a tre, con la Lucchese che schiererà un 3-5-2 ed il Cuneo che risponderà con un 3-4-3. Le due formazioni sono state inserite quest'anno nello stesso girone di campionato, l'unico precedente recente è il match d'andata del 4 ottobre scorso, con la Lucchese che ha vinto tre a zero in Piemonte grazie alle reti di De Vena (doppietta) e Merlonghi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker, Lucchese favorita nel match casalingo con quota per la vittoria interna fissata a 2.15 da Betclic, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e William Hill quota invece 3.25 l'eventuale vittoria esterna. Per l'over 2.5, quota di Bet365 fissata a 2.35, under 2.5 quotato invece 1.57.

