Matera Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. L'anno nuovo sta riservando ben poche soddisfazioni ai padroni di casa.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Matera-Siracusa, LaPresse

Matera-Siracusa, diretta dal signor Carella di Bari, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle partite di apertura della ventiseiesima giornata di campionato di Serie C, nel girone C. Il Matera aveva chiuso il suo 2017 con una bella vittoria interna contro la Sicula Leonzio, ma finora l'anno nuovo ha invece riservato ai lucani solamente amarezze. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita sul campo del Lecce, il Matera ha raccolto solamente due punti nelle ultime quattro partite di campionato disputate, con due pareggi interni ottenuti contro Reggina e Monopoli. Nell'ultima sfida esterna contro la Paganese i lucani hanno perso di misura e si sono visti agganciati al settimo posto in classifica dal Monopoli, anche se al momento la presenza in zona play off non sembra in discussione.

Ha ripreso in maniera decisa la sua marcia classifica invece il Siracusa, con sette punti nelle ultime tre partite. L'ultima vittoria interna contro il fanalino di coda Akragas è stata sofferta, ma gli aretusei sono riusciti ad imporsi con grande autorità, dimostrando di possedere una capacità di soffrire che non guasta mai. Siciliani ora quarti in classifica con quattro punti di vantaggio sulle quinte, ovvero Cosenza e Rende, e due sole lunghezze di svantaggio sul Trapani terzo, seppur con una partita disputata finora in più: vincere a Matera avrebbe il sapore di un esame di maturità superato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet per tutti coloro che acquisteranno la partita o saranno abbonati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MATERA SIRACUSA

Le probabili formazioni del match. Il Matera affronterà la sfida con il numero uno sloveno Golubovic tra i pali e una difesa a tre composta da Scognamillo, Gigli e De Franco. La fascia destra sarà affidata al brasiliano Angelo, mentre il lato opposto del campo sarà affidato a Sernicola. I centrali di centrocampo saranno invece De Falco e Maimone. In attacco, spazio al tridente offensivo composto da Strambelli, Tiscione e Casoli. Risponderà il Siracusa con D'Alessandro in porta, Daffara impiegato in posizione di terzino destro e Liotti impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Altobelli e Bruno. A centrocampo spazio a Grillo e Toscano, playmaker arretrati con l'argentino Spinelli, Catania e Parisi che giocheranno come incursori offensivi, di supporto a Scardina che sarà confermato come unica punta di ruolo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Non cambieranno i moduli base delle due squadre, schierate tatticamente con il 3-4-3 (il Matera) ed il 4-2-3-1 (il Siracusa). Il match d'andata di questo campionato, giocato in Sicilia, ha fatto registrare una vittoria materana per due a uno, con gol di Casoli e Strambelli e momentaneo pari su rigore del Siracusa siglato da Catania. Siracusa che ha però stravinto l'ultimo precedente di campionato disputato a Matera, quattro a zero il 25 febbraio 2017 con le reti di Dentello Azzi, Turati, Persano e Catania.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna essere quotata 2.20 da Betclic, il pareggio offerto ad una quota di 3.10 da Bwin e l'eventuale vittoria esterna fissata ad una quota di 3.10 da William Hill. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Bet365 quota l'over 2.5 2.29, mentre l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.60.

© Riproduzione Riservata.