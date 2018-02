Milan Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Sampdoria info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo a San Siro per la 25^ giornata di Serie A

18 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Milan-Sampdoria, LaPresse

Milan Sampdoria sarà diretta dall’arbitro Doveri; la partita si gioca alle ore 20.45 di oggi, domenica 18 febbraio. Grande posticipo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, questo sarà uno dei pezzi forti della venticinquesima giornata di Serie A 2017-2018. Il Milan di Gennaro Gattuso sta sicuramente vivendo un momento molto positivo: dopo qualche stento iniziale, il nuovo corso sta decollando ma non si può sorridere ancora, perché la classifica resta lontana da quelle che erano le aspettative di inizio stagione. Il Milan dunque ha una sola possibilità: continuare a vincere quanto più possibile per risalire sempre di più e poi tirare le somme, senza dimenticare che ci sono anche Europa League e Coppa Italia che forniscono occasioni importanti per aggiungere qualcosa in bacheca.

La Sampdoria continua ad essere eccellente protagonista della stagione dall’alto del suo bellissimo sesto posto, che va senz’altro oltre le aspettative estive. I blucerchiati davanti ai rossoneri a metà febbraio era qualcosa di inimmaginabile e già solo per questo motivo la partita sarà molto impegnativa per il Milan. Marco Giampaolo dal match di stasera cerca risposte importanti su quello che potrà essere l’obiettivo finale della sua Sampdoria: in caso di colpaccio, sarebbe addirittura ancora aperta una speranza di inseguire il quarto posto, fermo restando che già entrare in Europa League sarebbe un traguardo eccellente.

MILAN SAMPDORIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Nel primo caso l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore, mentre nel secondo i canali di riferimento saranno Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport Hd, oltre allo streaming garantito agli abbonati da Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

Accenniamo adesso le principali notizie sulle probabili formazioni di Milan Sampdoria. Per il Milan potrebbe essere importante dosare le forze, anche se Gennaro Gattuso non sembra intenzionato a rinunciare ai big, soprattutto perché il turnover si potrà fare nel ritorno contro il Ludogorets, che dovrebbe essere una formalità. I ballottaggi dunque saranno quelli tradizionali, come Calabria-Abate in difesa oppure Biglia-Montolivo in cabina di regia di un centrocampo che sarà privo dello squalificato Kessié, tanto che dovrebbe esserci posto anche per Locatelli. In attacco sicuri Suso e Cutrone, da assegnare la terza maglia. Per la Sampdoria di Marco Giampaolo Murru sembra in vantaggio su Strinic come terzino destro, per il resto fra difesa e centrocampo sembra essere tutto già definito. In attacco Ramirez sarà trequartista alle spalle di Quagliarella e uno fra Zapata e Caprari, con il colombiano che appare comunque favorito per giocare dall’inizio al fianco del veterano bomber napoletano.

QUOTE E PRONOSTICO

Eccoci infine al momento in cui analizzare in breve i pronostici per Milan Sampdoria. I rossoneri di Gennaro Gattuso sono considerati favoriti dall’agenzia Snai in modo forse anche più netto del previsto, se si pensa che la Sampdoria è pur sempre avanti di tre punti in classifica e che giovedì i milanesi hanno giocato in Bulgaria in Europa League: il segno 1 per la vittoria del Milan vale 1,70, mentre per il pareggio (segno X) si sale fino a 3,90 e un eventuale colpaccio della Sampdoria al Meazza (segno 2) varrebbe ben 4,75 volte la posta in palio. Una quota certamente stuzzicante per chi ha fiducia nelle possibilità dei blucerchiati di Marco Giampaolo.

