Monopoli Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Si affrontano due squadre in salute ed entrambe in forte ascesa.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Monopoli-Catania, LaPresse

Monopoli-Catania, diretta dal signor Proietti di Terni, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida relativa alla ventiseiesima giornata di campionato di Serie C, nel girone C. Si affrontano due squadre in salute, col Monopoli confermatosi in grande ascesa nelle ultime settimane ed il Catania imbattuto dal 2018. Ma se per i Gabbiani la qualificazione ai play off sarebbe da salutare come un grande successo, gli etnei possono finora rammaricarsi per i tanti passi falsi compiuti. L'ultimo, il pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Cosenza (ottenuto per giunta rimontando due gol) ha costretto la formazione siciliana a vedersi allontanare ancora il Lecce capolista, ora distante sei lunghezze.

La promozione diretta sembra davvero un'impresa improba per i rossoazzurri, che ora dovranno fare attenzione ad un Monopoli che con il due a zero all'Andria dell'ultimo turno di campionato disputato si è riguadagnato la settima piazza ed ha ora cinque punti di vantaggio nella corsa ai play off. Post season che premierebbe la qualità espressa dai Gabbiani, che dopo un periodo di crisi costato la panchina a Tangorra si sono riproposti ai piani alti della classifica, evitando il crollo dell'anno scorso che ha costretto i pugliesi a guadagnarsi la salvezza per il rotto della cuffia. Un altro passo falso costerebbe però probabilmente al Catania il sogno della Serie B diretta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match Monopoli Catania sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet per tutti coloro che acquisteranno la partita o saranno abbonati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CATANIA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Veneziani di Monopoli: padroni di casa in campo con Cilli in porta e una difesa a tre schierata con Celli, Colella e Quinto titolari. A centrocampo Tiritiello avrà il compito di presidiare l'out di destra e Lobosco sarà schierato sulla fascia sinistra, mentre per vie centrali si muoveranno Matera, Longo e Piccinni. In attacco, spazio al duo Lattanzio-Croce. Risponderà il Catania con Pisseri tra i pali e una difesa a tre composta da Tedeschi, Aya e il croato Bogdan. A centrocampo lo sloveno Barisic sarà l'esterno laterale di destra e Porcino l'esterno mancino, mentre i centrali sulla mediana dei rossoazzurri saranno Fornito, Lodi e Rizzo. In attacco, confermato il tandem Curiale-Mazzarani.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente con moduli speculari, 3-5-2 sia per il Monopoli sia per il Catania. Il match d'andata allo stadio Massimino è terminato uno a zero per gli etnei, che si sono presi i tre punti con una rete messa a segno da Curiale. L'ultimo match tra le due compagini disputato allo stadio Veneziani di Monopoli, il 23 aprile del 2017, ha fatto invece registrare una vittoria per i padroni di casa per tre a zero, con reti di Esposito, Ricucci e Genchi su calcio di rigore. Il Catania ha vinto per l'ultima volta a Monopoli in campionato il 23 settembre del 2015, doppietta decisiva di Scarsella che ribaltò l'iniziale vantaggio dei Gabbiani firmato da Esposito.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna essere quotata 2.80 da Betclic, il pareggio offerto ad una quota di 3.10 da Bwin e l'eventuale vittoria esterna fissata ad una quota di 2.50 da Bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet quota l'over 2.5 al raddoppio, mentre l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.72.

