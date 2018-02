Napoli Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli Spal: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del San Paolo. I partenopei puntano a confermare la vetta di Serie A

18 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Spal, Serie A 25^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Spal, partita che sarà diretta dal signor Claudio Gavillucci, si gioca alle ore 15:00 di domenica 18 febbraio: nella 25^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 altra grande occasione per la capolista di mantenere il comando della classifica. Questa volta il Napoli giocherà solo un paio d’ore dopo la Juventus, dunque non avrà troppo tempo per rimuginare sul risultato dei bianconeri ma scenderà comunque in campo sapendo se avrà l’occasione di allungare o se dovrà effettuare, per la terza volta consecutiva, un controsorpasso. I partenopei sperano che il derby della Mole freni la Juventus, ma a questo punto sarà un lunghissimo testa a testa almeno fino alla sfida diretta che si giocherà all’Allianz Stadium, e che arriverà a fine aprile; lotta snervante perchè i margini di errore praticamente non esistono, ma i partenopei sono al momento padroni del loro destino e questo conta parecchio. La Spal invece sta vedendo le avversarie per la salvezza scappare via: terzultima con 17 punti, la squadra estense non sta facendo male in termini generali ma il Crotone adesso ha quattro lunghezze di vantaggio e ha trovato un buon periodo di forma. E’ fondamentale dunque tornare a fare punti; certo non è questa la partita più indicata, ma la Spal ha ora l’obbligo di provarci su qualunque campo, con la stessa mentalità.

NAPOLI SPAL, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Spal sarà trasmessa in diretta tv sulle due abituali piattaforme, vale a dire quella del satellite e quella del digitale terrestre a pagamento: nello specifico i canali sono Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 412359 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio), poi Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. Sarà disponibile la diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alle applicazioni che sono rispettivamente Sky Go e Premium Play; inoltre non va dimenticato che i programmi Diretta Gol Serie A (su Sky Super Calcio) e Diretta Premium (su Premium Sport e Premium Sport HD) offriranno in tempo reale le fasi salienti, le reti e tutte le emozioni delle partite di Serie A che si giocano in contemporanea, dunque anche quella dello stadio San Paolo.

IL CONTESTO

Otto vittorie consecutive per il Napoli: le stesse della Juventus, dunque ormai da tempo le due squadre viaggiano sugli stessi binari. Una ha il vantaggio della classifica, l’altra si è presa la sfida di andata vincendo in trasferta: siamo davvero alle porte di uno scontro epocale, al momento entrambe potrebbero superare quota 100 punti. Il Napoli sta volando e dà la sensazione di avere una mentalità che negli anni scorsi non aveva: lungo il percorso ha già vinto partite complicatissime, come quella sul campo dell’Atalanta e le due contro la Lazio che erano iniziate male anche dal punto di vista dell’approccio. Viene davvero da chiedersi quale squadra sia in grado di fermare la capolista; al momento non se ne vedono e Maurizio Sarri ha anche il conforto di un calendario che da qui alla sfida di Torino è leggermente a favore. Chiaramente la pressione aumenterà con il passare delle giornate, ma in questo momento il Napoli ha pochi rivali; la Spal non vince da sette giornate, nelle quali ha raccolto tre pareggi ma ha perso tante occasioni anche se ha colto risultati importanti come i due pareggi contro l’Udinese (alla Dacia Arena) e l’Inter, sempre in rimonta. E’ il segno che la squadra è viva e sa lottare, ma anche che le manca qualcosa per stare al passo con le altre; la partita di Napoli sicuramente non è indicativa per le aspirazioni di salvezza, ma in seguito arriveranno quattro sfide in cinque giornate (escludendo la Juventus, che però sarà in casa e dunque rappresenta una possibilità) che possono rappresentare una sorta di ultima spiaggia, perchè a quel punto la Spal dovrà davvero mostrare di potersela giocare e soprattutto di poter centrare i punti che finalmente la tolgano dalla zona retrocessione una volta per tutte.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPAL

Il Napoli si presenta in campo con il solito undici: c’è anche Hamsik che ha superato i problemi alla schiena, in via precauzionale Sarri potrebbe comunque lasciarlo in panchina e a quel punto a giocare dal primo minuto sarebbe Zielinski, che rappresenta il suo primo sostituto. Per il resto, ora più che mai si prosegue con i titolarissimi: Raul Albiol dovrebbe aver recuperato e giocherà al fianco di Koulibaly, a destra ci sarà Hysaj con Mario Rui a sinistra, visto che Ghoulam è purtroppo fuori per il resto della stagione. Centrocampo che sarà completato da Allan e Jorginho; solito tridente con Mertens a caccia del secondo campionato da 20 gol e oltre, ai suoi lati chiaramente giocheranno Callejon e Lorenzo Insigne. Per la Spal dubbio tra Salamon e Thiago Cionek in una difesa nella quale tornano Vicari e Felipe, a centrocampo non ci sarà lo squalificato Mattiello il cui posto verrà preso da Filippo Costa in un ballottaggio diventato ormai naturale. Spazio a Manuel Lazzari dall’altra parte, in mezzo si va verso la conferma di Everton Luiz al fianco di Viviani, con l’ex Alberto Grassi (che a Napoli non ha mai giocato però) a completare il reparto. Davanti dovremmo avere Antenucci supportato da Kurtic, con una mediana che dunque sarà più folta.

QUOTE E PRONOSTICO

Era abbastanza scontato trovare il Napoli favorito per questa partita; nell’andare a leggere le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la curiosità risiedeva più che altro nei valori che sarebbero stati assegnati. La distanza tra le due squadre è enorme: la vittoria del Napoli, rappresentata dal segno 1, vale infatti 1,14 mente per il segno 2 che identifica un difficile successo esterno della Spal siamo a 18,00. In ogni caso aspettavamo una differenza simile; c’è anche l’eventualità che la partita finisca pari, in questo caso dovrete giocare il segno X e il vostro guadagno equivarrebbe a 8,00 volte la cifra che avrete pensato e deciso di investire.

© Riproduzione Riservata.