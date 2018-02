Novara Conegliano/ Streaming video e diretta tv orario, quote e risultato live (Finale Coppa Italia volley)

Novara Conegliano, finale Coppa Italia femminile volley: le due formazioni si sfidano nell'atto finale della competizione, le venete difendono il titolo conquistato l'anno scorso

18 febbraio 2018 Redazione

Finale di Coppa Italia di Volley femminile (foto LaPresse)

Per Conegliano, la finale di Coppa Italia di volley femminile contro Novara rappresenta la prima occasione tangibile per alzare un trofeo in una stagione in cui le venete partono in pole position praticamente in tutti i tornei. Ma la sfida è anche l'occasione giusta per vendicare il ko in Supercoppa patito proprio tre mesi fa contro Novara, una sconfitta che ancora brucia sulla pelle della squadra capolista del campionato di Serie A1 di volley femminile, con quarantanove punti frutto di diciassette vittorie e due sole sconfitte, con sei punti di vantaggio sulla seconda della classe. Che è proprio la compagine novarese, che prima di tuffarsi nell'avventura in Coppa Italia ha visto dilatarsi il distacco dalla vetta della classifica in campionato a causa di un inaspettato ko esterno a Casalmaggiore. Insomma, gli ingredienti per una finale avvincente ci sono tutti, con le piemontesi che dopo quello di Supercoppa sognano un altro sgambetto che avrebbe a questo punto un sapore storico. Conegliano si presenta all'appuntamento da detentrice del trofeo, avendo vinto la Coppa Italia di volley femminile lo scorso anno, per la prima volta nella sua storia, battendo Piacenza in finale. Novara invece ha già vinto per due volte il trofeo: come Agil nel 2015, superando in finale Modena, e come Asystel nel 2004, battendo Bergamo nell'atto finale della competizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA FINALE NOVARA CONEGLIANO

Conegliano-Novara, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 20.45, sarà la finalissima della Coppa Italia di volley femminile. La diretta tv del match sarà disponibile in chiaro per tutti gli appassionati che si collegheranno su RaiSport, canale numero 57 del digitale terrestre, visibile in HD sul canale numero 557. Sempre in chiaro per tutti, la diretta streaming video via internet dell'incontro sarà visibile sul sito raisport.rai.it.

GLI ULTIMI RISULTATI

In questa stagione Conegliano ha perso solo quattro delle trentuno partite fin qui disputate, delle quali solo due in campionato contro Monza e Modena, in Coppa Italia contro Firenze (ko indolore visto il successo dell'andata) e la sopra citata finale di Supercoppa proprio contro Novara. In semifinale le venete hanno superato Busto Arsizio inanellando la loro quarta vittoria di fila in incontri ufficiali. Ha perso più spesso Novara, tre volte nelle ultime otto partite ufficiali, e in semifinale le piemontesi hanno anche sofferto non poco per piegare Monza, avendo la meglio sulle brianzole solamente al tie break, vincendo tra l'altro in rimonta dopo essersi ritrovate sotto 1-2.

I PRECEDENTI

La sfida tra Conegliano e Novara è ormai da anni una classica del volley femminile. Nell'ultimo precedente, datato 13 dicembre 2017, le due squadre si sono affrontate in Champions League, con Conegliano che ha avuto la meglio per tre set a uno. Le venete hanno vinto anche l'ultimo precedente in Serie A1, passando lo scorso 9 dicembre a Novara al tie break. Il 1 novembre 2017 Novara ha vinto però contro Conegliano la finale della Supercoppa femminile di Volley, sempre al tie break. In generale però Conegliano ha vinto sei degli ultimi sette precedenti ufficiali disputati contro Novara, dunque giustificando lo status di favorite con il quale arrivano all'appuntamento di questa finale di Coppa Italia. Coppa Italia nella quale Conegliano e Novara tornano ad affrontarsi dopo tre anni: l'ultima volta fu nella semifinale della stagione 2014/15, Novara ebbe la meglio per tre a uno il 28 febbraio 2015.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per scommettere sulla finalissima della Coppa Italia di volley femminile vedono i bookmaker indicare come nette favorite le ragazze di Conegliano, il cui successo viene quotato 1.62 da Unibet. Bet365 alza invece fino a 2.25 la quota relativa alla Coppa alzata al cielo da Novara.

