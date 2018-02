Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 18 febbraio)

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang: risultati live, medagliere, programma e italiani in gara domenica 18 febbraio. Spiccano lo slalom gigante e la staffetta di fondo, entrambi maschili

18 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang, Federico Pellegrino (Foto LaPresse)

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 non si fermano mai: domenica 18 febbraio altra lunga giornata dedicata alle gare, ovviamente con alcune finali che ci terranno compagnia. Non tantissime a dire il vero, però vale la pena mantenere l’attenzione: si partirà alle ore 1:05 (tutti gli orari sono da intendersi italiani) e grande protagonista sarà sopratutto il curling, con le partite della settima giornata dei gironi (sia maschile che femminile). Alle ore 2:15 attenzione: scatta lo slalom gigante maschile, la speranza è quella di un’altra medaglia dopo quella centrata da Federica Brignone nella specialità femminile ma non sarà affatto semplice. Avremo anche l’hockey su ghiaccio: alle ore 4.10 ecco Germania-Norvegia del torneo maschile e alle ore 8.40 Repubblica Ceca-Svizzera, alle stesse ore l’appuntamento è con i due quarti di finale femminili che completeranno il quadro delle semifinali. Tra le altre gare, le qualificazioni della staffetta maschile di speed skating; alle 2.00 invece spazio al freestyle, con le qualificazioni maschili di slopestyle che saranno seguite dalla finale.

LE FINALI DI OGGI

Per l’appunto: quali saranno le finali di domenica 18 febbraio? Saranno soltanto quattro. Alle ore 5.15 il primo appuntamento è con il freestyle maschile, finale dello slopestyle. Possiamo dire poco al momento: le qualificazioni come abbiamo già visto saranno circa tre ore prima, dunque dovremo aspettare per sapere quali atleti si giocheranno le medaglie. Alle 5.45 scatta la seconda manche del gigante maschile: la speranza chiaramente è che Luca Dealiprandini, Florian Eisath, Manfred Moelgg (soprattutto) e Riccardo Tonetti volino non solo alla seconda manche, ma riescano anche a prendersi posizioni ottimali. Le speranze di medaglia onestamente sono poche; il grande favorito è Marcel Hirscher, ma qui a Pyeongchang nello sci alpino le sorprese non sono mancate e dunque chissà. Alle 7.15 la staffetta maschile di sci di fondo: l’Italia ci proverà avendo ottima tradizione, trainata da un Federico Pellegrino che si è già fregiato della medaglia d’argento. Infine, a mezzogiorno, la finale femminile dei 500 metri dello speed skating. Sarà un’altra giornata ricca e intensa…

