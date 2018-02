PAGELLE / Milan-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo a San Siro (oggi)

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Milan Sampdoria (Foto LaPresse)

Al Meazza è in corso il match valido per la 25^ giornata di Serie A 2017-18 tra Milan e Sampdoria, le due squadre sono andate all'intervallo sul punteggio di 1 a 0 per la formazione di Gattuso: ecco i voti del primo tempo che non è stato certo aVARo (scusateci per il tristissimo gioco di parole) di emozioni. I rossoneri partono con il piede giusto e si procurano subito un calcio di rigore con Murru (5) che devia col braccio largo il cross di Calabria (7), dagli undici metri però Ricardo Rodriguez (5,5) si fa ipnotizzare da Viviano (6,5) che salva i suoi dallo 0-1. I padroni di casa non si perdono d'animo e al quarto d'ora sbloccano la contesa con la conclusione vincente di Bonaventura (7) che trafigge Viviano e porta avanti i suoi. Non pervenuta la reazione dei blucerchiati con il colpo di testa di Zapata (6) che non impensierisce Donnarumma (6) anche se il Milan rischia grosso quando Calabria tocca il pallone con la mano dentro l'area, fortunatamente per lui il gesto viene giudicato involontario e dunque Doveri non prende provvedimenti. Allo scadere della prima frazione va a segno Bonucci (6,5) ma il gol viene annullato per il fuorigioco del numero 19 rossonero.

VOTO MILAN 7 - I rossoneri approcciano la gara nel migliore dei modi e la sbloccano meritatamente, senza assolutamente perdersi d'animo dopo il rigore sbagliato da Ricardo Rodriguez.

MIGLIORE MILAN: SUSO 7,5 - Con le sue giocate ridicolizza la retroguardia blucerchiata che non riesce a stargli dietro.

PEGGIORE MILAN: RICARDO RODRIGUEZ 5,5 - Per adesso il suo errore dal dischetto non sta pesando sul risultato, ma di certo avrebbe consentito ai rossoneri di mettere in ghiaccio il match già all'intervallo.

VOTO SAMPDORIA 5,5 - Primo tempo non proprio da incorniciare per gli uomini di Giampaolo che recriminano per un rigore negato ma in fase offensiva hanno prodotto ben poco.

MIGLIORE SAMPDORIA: VIVIANO 6,5 - Para il rigore a Rodriguez ma si fa bucare le mani dal tiro non irresistibile di Bonaventura.

PEGGIORE SAMPDORIA: MURRU 5 - Provoca ingenuamente il penalty e sta perdendo nettamente il duello con Suso che lo salta con una facilità imbarazzante. (Stefano Belli)

