PAGELLE / Napoli-Spal (1-0): Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 25^ giornata)

Pagelle Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)

18 febbraio 2018 - agg. 18 febbraio 2018, 17.23 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Spal - LaPresse

Il Napoli batte di misura la Spal per 1-0 al San Paolo grazie alla rete di Allan in apertura di match e si riporta in testa alla classifica rispondendo alla vittoria della Juventus nel derby firmata da Alex Sandro. Napoli meno brillante del solito che non è riuscito a chiudere la partita, di contro una volenterosa Spal ha creato davvero pochissimo. Scopriamo ora le pagelle dei protagonisti in campo. VOTO PARTITA 6,5 - Il Napoli ci ha abituati ad altri show, padroni di casa oggi apparsi stanchi e poco lucidi sotto porta, decide Allan dopo una bellissima azione. VOTO NAPOLI 6,5 - Vittoria di misura per la capolista che non ha trovato il colpo del due a zero ma non ha rischiato praticamente nulla. VOTO SPAL 6 - La compagine ferrarese esce a testa alta dal San Paolo grazie ad un'ottima prestazione difensiva, avanti però non pungono. VOTO ARBITRO GAVILLUCCI 6 - Gestisce una partita tranquilissima, aiutato dal Var quando annulla la rete di Hamsik in fuorigioco.

I VOTI DEL NAPOLI

REINA 6 - Sarebbe da senza voto, spettatore non pagante.

HYSAJ 6 - Pretazione con pochissime sbavature, odrinato ed efficiente.

ALBIOL 6,5 - Non deve sbrigare situazioni particolari, dirige bene la difesa.

KOULIBALY 6,5 - Dalle sue parti non si passa, si spinge anche in avanti.

MARIO RUI 6,5 - La spinta sulla fascia non manca mai, cresce di partita in partita.

ALLAN 7 - Padrone del centrocampo sigla la rete della vittoria, calciatore essenziale.

JORGINHO 6,5 - Prestazione ottima del brasiliano grazie ad aperture di alta scuola.

HAMSIK 6 - Annullato il gol del raddoppio per un fuorigioco millimetrico, prestazione sufficiente.

CALLEJON 6,5 - Suo l'assist per Allan, lo spagnolo tatticamente è sempre impeccabile.

MERTENS 6 - Il belga ci prova e riprova ma il gol non arriva, sfiora l'eurogol su punizione.

L.INSIGNE 6,5 - Partita fatta di tantissima qualità, presenza costante e preziosa.

ZIELINSKI 6 - Entra nel match facendo il compitino.

ROG S.V.

DIAWARA S.V.

ALL. SARRI 6,5 - Nona vittoria di fila in campionato riscatta prontamente la sconfitta in Europa League, continua il testa a testa con la Juventus.

I VOTI DELLA SPAL

MERET 6,5 - Compie belle parate, in estate era stato cercato dal Napoli, ha il futuro assicurato.

SALAMON 6,5 - Grande salvataggio su Mertens, prestazione accorta ed efficiente.

VICARI 5,5 - Rischia poco, il suo apporto in avanti è quasi nullo.

FELIPE 5,5 - Si perde Allan sul gol, per un giocatore della sua esperienza è uno sbaglio grave.

LAZZARI 6 - L'esterno ha spunti interessanti, combatte senza mai tirarsi indietro.

VIVIANI 5,5 - Ha piedi buoni ma oggi la partita era davvero proibitiva.

SCHIATTARELLA 5,5 - Lotta con ardore a centromcapo senza però trovare spunti importanti.

GRASSI 5,5 - L'ex Napoli disputa un match fatta più di ombre che luci.

DRAME' 5 - Rientrava da un infortunio e si vedeva, giustamente sostituito.

KURTIC 5 - Letteralmente fuori dal gioco, lo sloveno è nervoso e non si vede mai.

ANTENUCCI 5 - Lotta da solo contro tutti, potrebbe aiutare di più la squadra.

COSTA 5 - Entra ma non aggiunge nulla di buono, si nota solo per l'ammonizione.

FLOCCARI 6 - L'attaccante andava messo prima, fa più lui che Antenucci in novantacinque minuti.

PALOSCHI S.V.

ALL. SEMPLICI 6 - Esce a testa altissima dal San Paolo, la difesa regge ed evita la goleada.

LA PRIMA FRAZIONE AL SAN PAOLO

La prima frazione tra Napoli e Spal termina con i padroni di casa in vantaggio di un gol grazie alla rete di Allan. Scopriamo ora le pagelle con le valutazione dei protagonisti in campo dopo i primi quarantacinque minuti. Reina (6) sarebbe da senza voto, spettatore non pagante. Hysaj (6) sta spingendo bene sulla fascia di competenza. Albiol (6) deve sbrigare poche situazioni. Koulibaly (6,5) poco lavoro dietro, prova sortite offensive. Mario Rui (6,5) stantuffo instancabile, spinge bene. Allan (7) Al di là del gol è il migliore dei suoi abbinando quantità alla qualità. Jorginho (6,5) dirige bene il traffico a centrocampo. Hamsik (6) ha ottimi spunti, deve concretizzare di più. Callejon (6,5) suo l'assist del vantaggio per Allan, instancabile. Mertens (6) partecipa alla triangolazione del gol, meno reattivo del solito. Insigne (6) sfortunato sul palo, si accende ad intermittenza. Queste quelle della Spal. Meret (6,5) il migliore dei suoi, compie ottimi interventi. Salamon (6,5) grande salvataggio su Mertens, era il secondo gol. Vicari (6) sbagla poco dietro. Felipe (5,5) calciatore di grande esperienza, si perde Allan sul gol. Lazzari (6) prova qualche sortita offensiva. Viviani (6) suo l'unico tiro in porta della Spal. Schiattarella (5,5) non si vede moltissimo, travolto dal centrocampo avversario. Grassi (5) l'ex Napoli non costruisce nulla di importante. Dramè (5) travolto sulla fascia di competenza. Kurtic (5) fuori dal gioco ed estremamente nervoso. Antenucci (5,5) riceve pochissimi palloni.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 6,5 - Inizia alla grande per poi calare nel finale, padrone del campo. MIGLIORE NAPOLI: ALLAN 7 - Al di là del gol abbina quantità alla qualità, essenziale. PEGGIORE NAPOLI: MERTENS 6 - Difficile trovare un peggiore, deve incidere di più. VOTO SPAL 5,5 - Ancora in gara nonostante la differenza tecnica sia troppo ampia, deve pungere in atttacco. MIGLIORE SPAL: MERET 6,5 - Le sue parate tengono ancora a galla la Spal. PEGGIORE SPAL: KURTIC 5 - Fuori dal gioco e nervoso, praticamente non si vede.

