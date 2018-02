Pagelle / Torino-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo)

Pagelle Torino-Juventus: fantacalcio, i voti della partita della 25^ giornata di Serie A. Chi saranno i migliori e i peggiori in campo al Derby della Mole?.

18 febbraio 2018 Fabio Belli

Pagelle Torino Juventus (LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Torino-Juventus: Sirigu (voto 6.5) è reattivo su Higuain (e manda ko l'argentino) e su una punizione di Pjanic, incolpevole sul gol. De Silvestri (6) alterna buone giocate a qualche distrazione, precario N'Koulou (5.5) non sempre impeccabile sulle chiusure. Decisamente più in partita Burdisso (6.5) esaltato dall'agonismo del derby. Molinaro (5) parte bene ma viene poi travolto varie volte da Douglas Costa e da Bernardeschi in occasione del gol. In affanno anche Baselli (5.5) e Rincon (5.5) col Torino che fatica a trovare i giusti break a centrocampo. Sulla mediana spicca invece la prestazione di Obi (6.5) che prova a contenere ed inventare, giocando con grande generosità. Iago Falque (5.5) offensivamente prova ad inventare qualcosa ma è evanescente tanto quanto un Belotti (5.5) ancora lontano dalla forma migliore. Combattivo Ansaldi (6) che reclama un fallo da dove nasce l'azione del gol juventino. Tra i bianconeri attento Szczesny (voto 6) non chiamato comunque a compiere grandi interventi. De Sciglio (6) gioca una partita attenta a destra, non si estranea dalla lotta del derby Rugani (6.5) che non disdegna a volte di usare le maniere forti. Chiellini (6) galleggia sulla linea della sufficienza, più efficiente Asamoah (7) soprattutto nelle sue discese offensive. Khedira (6) gioca un primo tempo un po' anonimo ma senza sbavature, per Pjanic (6.5) alcuni tocchi delizioni che fanno parte del suo repertorio. Sturaro (7) stupisce per la concentrazione e l'applicazione con la quale si cala nel derby, ma l'uomo in più juventino è Douglas Costa (7.5), straripante nelle sue accelerazioni. Sfortunato Higuain (senza voto) costretto al forfait dopo un quarto d'ora, Bernardeschi (7) entra timidamente in partita ma inventa un assist fantastico per Alex Sandro (7) che sblocca il derby calandosi perfettamente nel ruolo di Ala richiestogli da Allegri.

PAGELLE TORINO-JUVENTUS: I VOTI DEL PRIMO TEMPO.

VOTO TORINO 6 I granata giocano un discreto primo tempo, ma perdono forse l'occasione di mettere alle strette una Juventus orfana di una punta centrale. Non pervenuta la reazione dopo il gol di Alex Sandro.

MIGLIORE TORINO OBI VOTO 6.5 In una gara come il derby, servono quantità e qualità nella stessa misura. Lui prova a metterle, giocando a tutto campo e con un'efficacia che i suoi compagni di reparto non riescono a garantire.

PEGGIORE TORINO MOLINARO VOTO 5 Si fa infilare colpevolmente da Bernardeschi nell'azione del gol juventino, dopo una buona partenza sul suo lato il Torino è costantemente in affanno.

VOTO JUVENTUS 7 Ottimo primo tempo soprattutto alla luce del forfait di Higuain, che rischiava di pesare anche a livello psicologico. Vittoria bianconera finora costruita sulle fasce, con Allegri abile nel ridisegnare l'assetto della squadra.

MIGLIORE JUVENTUS DOUGLAS COSTA VOTO 7.5 Sempre più in crescita nelle ultime settimane, palla al piede è letteralmente inarrestabile e lo ha dimostrato anche in questo derby, con giocate di grande spessore.

PEGGIORE JUVENTUS KHEDIRA VOTO 6 Prova comunque sufficiente, ma il tedesco dovrebbe spiccare di più in un match in cui il centrocampo è fondamentale: deve dare qualcosa di più sul piano della personalità.

