Pistoiese Olbia streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (Serie C). Alle 14:30 di questo pomeriggio, di scena la sfida per il Gruppo A

Fra le molte gare in programma, anche la sfida di Pistoia fra i padroni di casa della Pistoiese e gli ospiti dell’Olbia. Un match di metà classifica, visto che i toscani occupano attualmente il dodicesimo posto in graduatoria, a quota 31 punti, mentre la compagine sarda è decima, a delimitazione della zona playoff, ma ad una sola lunghezza in più, 32 punti. Una sfida quindi molto interessante, che potrebbe cambiare il volto della classifica, per lo meno, nelle zone di centro. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni dell’incontro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita fra la Pistoiese e l’Olbia, in programma oggi pomeriggio dalle 14:30, non sarà visibile in diretta tv, ne a pagamento ne tanto meno in forma gratuita. Nessuna emittente si è infatti assicurata i diritti in esclusiva per la gara in oggetto, e per seguire la sfida bisognerà utilizzare la diretta streaming. Basterà infatti collegarsi al portale elevensports.it, selezionare il match in oggetto, e pagare una piccola somma. L’evento sarà quindi fruibile attraverso il vostro telefonino, o eventualmente il personal computer e il tablet. Coloro che invece non volessero pagare, potranno seguire gli aggiornamenti sul match attraverso i social network delle due società, ed in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE OLBIA

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni del match, partendo dalla Pistoiese allenata da Indiani. Due assenze in casa toscana, a cominciare dall’attaccante e numero 10 della formazione, Franco Ferrari, espulso con rosso diretto durante il recente pareggio per tre a tre con il Cuneo. Out anche il centrocampista Rafati, per un problema al ginocchio. La squadra di Pistoia dovrebbe disporsi in campo con un offensivo 3-5-2, con Vrioni e Surraco come terminali offensivi, mentre a centrocampo ci sarà Minardi sulla mattonella della cabina di regia, con Hamlili e Picchi nei ruoli di intermedi. Sugli esterni, invece, spazio a Luperini sulla corsia di destra, con Regoli sulla fascia mancina. In difesa avremo infine Nossa pilastro centrale, affiancato dai due compagni di reparto che saranno Terigi e Priola. Fra i pali stazionerà invece il numero 1 Zaccagno. Vediamo anche l’undici dell’Olbia che manderà in campo il 57enne tecnico Mereu.

Due assenze anche in casa sarda, e precisamente Muroni e Vallocchia: i due centrocampisti sono stati ammoniti contro la Pro Piacenza, ed essendo diffidati, saranno costretti a saltare la gara di oggi. Olbia in campo con un 4-3-1-2 con Aresti schierato in porta, a ridosso di una linea difensiva a quattro formata da Leverbe e Iotti centrali, con Pisano terzino di destra e Cotali sulla corsia di sinistra. La sedia del regista sarà occupata dal 18enne talento Biancu, con Feola intermedio di sinistra e Murgia a destra, mentre in posizione più avanzata, in zona trequarti, agirà Pennington. Infine i due attaccanti, che saranno Senesi e il numero 10 Ragatzu, quest’ultimo, protagonista di una grande stagione con 13 gol e 7 assist in 24 partite.

