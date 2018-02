Pontedera Arezzo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pontedera-Arezzo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa sono attesi dall'ennesimo derby toscano della stagione.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Pontedera-Arezzo, LaPresse

Pontedera-Arezzo, diretta dal signor Cudini di Fermo, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della ventiseiesima giornata nel girone A di Serie C. Nel girone A di Serie C il Pontedera è senz'altro la squadra del momento, con tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia che hanno regalato grande entusiasmo alla compagine toscana, ora attesa dall'ennesimo derby nel raggruppamento contro l'Arezzo. Pontedera che domenica scorsa si è preso la copertina assoluta di giornata, andando ad espugnare il campo della capolista Arezzo. Impresa che già lo scorso mese di novembre il Pontedera aveva compiuto anche in casa della seconda della classe del girone, il Siena, guadagnandosi dunque con pieno merito l'etichetta di ammazzagrandi. In classifica il Pontedera precede di tre punti proprio l'Arezzo che finora non è riuscito invece ad arrestare una caduta libera iniziata con le prime partite del 2018.

Gli amaranto nell'anno nuovo sono riusciti a collezionare appena un punto, ottenuto sul campo della Lucchese mentre l'ultimo match interno contro l'Alessandria si è risolto nell'ennesima sconfitta. Arezzo che deve ora guardarsi le spalle con grande attenzione, considerando che il quartultimo posto e conseguentemente la zona play out sono lontani appena due lunghezze, e dunque una nuova sconfitta potrebbe aprire scenari preoccupanti che, dopo un buon girone d'andata, non sembravano poter coinvolgere la compagine aretina. Dunque sfida delicata anche se con una nuova vittoria il Potedera potrebbe dire addio alle preoccupazioni e lanciarsi definitivamente all'inseguimento della zona play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita non si potrà vedere in diretta tv sui canali free o pay, ma tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o gli utenti che acquisteranno il match come evento singolo, potranno seguirlo in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA AREZZO

Le probabili formazioni del match. Il Pontedera scenderà in campo con Contini in porta alle spalle di una difesa a tre composta dallo svizzero Rossini, da Risaliti e da Frare. Corsinelli sarà l'esterno laterale di destra e Posocco l'esterno laterale di sinistra, mentre Calcagni, Caponi e Gargiulo si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, confermato il tandem formato da Maritato e Grassi. Risponderà l'Arezzo con Perisan tra i pali alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con il maltese Muscat, Ferrario, lo slovacco Varga e Sabatino. Anche la linea di centrocampo è a quattro, con Luciani esterno destro, Foglia esterno sinistro ed il francese Yebli e De Feudis impiegati come centrali. In attacco, ci sarà Cutolo al fianco di Moscarselli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 3-5-2 del Pontedera ed il 4-4-2 dell'Arezzo. All'andata l'Arezzo ha battuto due a uno il Pontedera con le reti di Moscardelli e Varga, con il Pontedera che ha accorciato le distanze solo al novantesimo con Pesenti. L'ultima a Pontedera è stata la partita del 20 novembre 2016, con una tripletta di Santini che ha segnato il tre a due dei padroni di casa, con gli amaranto in gol con Polidori e Moscardelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker sul match vedono il Pontedera lievemente favorito per il successo interno, quotato 2.35 da Betclic, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e William Hill offre alla stessa quota la vittoria esterna. Per over 2.5 e under 2.5, quote rispettivamente fissate a 2.20 e 1.64 da Bet365.

