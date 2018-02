Pro Piacenza Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Piacenza Viterbese streaming video Sportube, 26^ giornata Serie C: probabili formazioni, orario e risultato live del match allo stadio Garilli

18 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pro Piacenza Viterbese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pro Piacenza Viterbese, che sarà diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro della sezione Aia di Collegno, è in programma questo pomeriggio domenica 18 febbraio alle ore 14.30 per la ventiseiesima giornata del girone A della Serie C 2017-2018. Allo stadio Leonardo Garilli i padroni di casa della Pro Piacenza allenati da Fulvio Pea hanno certamente bisogno di fare punti anche contro un’avversaria difficile come la Viterbese: infatti gli emiliani hanno 25 punti e se il campionato finisse in questo momento sarebbero costretti a disputare i playout per conservare la categoria e non scivolare in Serie D. La classifica è ancora corta e dunque la Pro Piacenza ha tutte le possibilità di salvarsi direttamente, ma è chiaro che servirà alzare il ritmo da qui alla fine del campionato.

La Viterbese invece è terza con 45 punti e dunque ambizioni molto più grandi: i laziali vogliono vincere per continuare ad inseguire la migliore posizione possibile nella griglia per i playoff e magari anche il sogno della promozione diretta in Serie B, ipotesi non più così improbabile a causa del rallentamento nelle ultime giornate della capolista Livorno, che ha riacceso per Siena, Pisa e appunto Viterbese le speranze di lottare per il primato nel girone A. Questa dunque per la Viterbese di Stefano Sottili è una partita da provare a vincere: la stagione è stata complicata, con ben due cambi in panchina, ma adesso la Viterbese è pronta a lottare per il traguardo più grande.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Piacenza Viterbese non verrà trasmessa in diretta tv, tuttavia come tutte le partite di Serie C potrà essere seguita in diretta streaming video da tutti gli appassionati che abbiano a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone; l’appuntamento è sul portale elevensports.it – che è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv – che propone appunto, pagando una quota per abbonarsi, la diretta streaming video di tutte le partite della stagione di Serie C, dunque campionato e Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA VITERBESE

Parlando delle probabili formazioni di Pro Piacenza Viterbese, assumiamo comunque come base di partenza le formazioni nell’ultimo impegno in campionato delle due squadre. La Pro Piacenza di Fulvio Pea aveva ottenuto un pareggio per 0-0 ad Olbia schierando il 4-3-3 con Gori fra i pali, retroguardia a quattro con Paramatti, Belotti, Battistini e Belfasti, a centrocampo il terzetto con Barba, La Vigna e Cavagna, mentre il tridente d’attacco era formato da Ricci e Alessandro ai fianchi della punta centrale Mastroianni. Stefano Sottili aveva invece ottenuto una vittoria per 2-0 con la sua Viterbese contro il Gavorrano schierando il modulo 4-3-3 con Iannarilli in porta; linea difensiva con Celiento, Rinaldi, Sini e De Vito da destra a sinistra; Di Paolantonio, Benedetti e Cenciarelli a centrocampo; nel tridente d’attacco Vandeputte, De Sousa e Calderini.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione vi proponiamo anche una panoramica sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai in vista di Pro Piacenza Viterbese. Il pronostico pende dalla parte degli ospiti, infatti il segno 2 per il colpaccio della Viterbese è quotato a 2,25. Non molto più alte comunque anche le quote per gli altri due possibili esiti: il pareggio (segno X) è proposto a 3,00, mentre una vittoria casalinga della Pro Piacenza (segno 1) varrebbe 3,25 volte la posta in palio.

