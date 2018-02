Probabili formazioni/ Milan Sampdoria: quote, le ultime novità live (Serie A 25^ giornata)

Probabili formazioni Milan Sampdoria: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. A San Siro sfida diretta per il sesto posto in Serie A: rossoneri per l'aggancio

18 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Sampdoria, Serie A 25^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Sampdoria si gioca a San Siro, domenica 18 febbraio alle ore 20:45, ed è il terzo posticipo nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I rossoneri sono finalmente arrivati dove volevano: a contatto con i blucerchiati, e a una vittoria dall’aggancio. Vincendo questa sera il Milan infatti si prenderebbe il sesto posto insieme alla Samp; quasi incredibile dirlo adesso, se pensiamo a quello che era il campionato dei rossoneri fino a poco tempo fa. L’arrivo di Gennaro Gattuso ha davvero dato una svolta a una squadra che adesso sembra molto più convinta dei suoi mezzi e sta confermando di avere una rosa di qualità; oggi però bisognerà battere una Sampdoria che sta facendo benissimo e che ha stupito tutti arrivando in posizioni europee che alla vigilia non erano contemplate. Tuttavia la squadra di Marco Giampaolo deve provare a cambiare passo in trasferta, perchè fino a questo momento ha perso alcune ottime occasioni per aumentare il suo distacco. Scopriamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di San Siro, leggendo approfonditamente le probabili formazioni di Milan Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ difficile fare un pronostico per questa partita, perchè entrambe le squadre stanno bene e sono davvero vicine in classifica; a San Siro però i rossoneri partono comunque favoriti, ed è quello che pensa anche l’agenzia di scommesse Snai. Secondo cui la quota per il segno 1 vale 1,70 volte la somma, contro il 4,75 che accompagna invece il segno 2 identificativo di un successo esterno della Sampdoria. Come sempre è il segno X che dovrete giocare qualora siate convinti che il posticipo del turno finirà con un pareggio: qualora abbiate ragione, il guadagno che ne deriverebbe giocando questa eventualità con la Snai sarebbe pari a 3,90 volte la somma che avrete deciso di investire-

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

I DUBBI DI GATTUSO

Cosa sceglierà di fare Gennaro Gattuso? L’allenatore del Milan ha presentato la squadra titolare sul campo del Ludogorets, e dunque potrebbe fare un po’ di turnover questa sera anche se la partita è di quelle importanti. Ci aspettiamo forse due cambi rispetto a giovedì sera: uno è forzato perchè Kessie è squalificato, e il suo posto verrà preso da Locatelli che è il suo sostituto naturale come mezzala destra. L’altro riguarda la corsia sinistra di difesa, dove ci sarà Ricardo Rodriguez in luogo di Calabria. Il giovane del vivaio resta in ballottaggio per la fascia destra, anche se qui Abate viaggia favorito; in mezzo la coppia formata da Bonucci e Alessio Romagnoli (un ex della partita) sarà a protezione di Gigio Donnarumma. Non cambia il resto della squadra, o almeno non dovrebbe secondo le ultime indiscrezioni: a fare da regista davanti allo schieramento difensivo sarà sempre Lucas Biglia, al suo fianco avrà Bonaventura nel ruolo di mezzala tattica. Nel tridente offensivo Kalinic resta in dubbio: Cutrone favorito su André Silva, ovviamente a destra non si può prescindere da Suso mentre a sinistra il posto di Calhanoglu, in grande crescita, è insidiato da Borini (con André Silva che sembra poter fare staffetta con Cutrone, dunque nel ruolo di prima punta più che di esterno).

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Marco Giampaolo ha abituato i suoi tifosi a cambiare pochissimo, e in una sfida delicata come questa a maggior ragione si affiderà ai suoi giocatori migliori. Torna a disposizione Gaston Ramirez, che ha scontato il turno di squalifica: l’uruguaiano si piazza alle spalle dei due attaccanti che saranno Quagliarella e Duvan Zapata, con Caprari che parte indietro nelle gerarchie. A centrocampo continua a essere assente Praet (ma potrebbe tornare presto), senza il belga sarà dunque Edgar Barreto - in gol domenica scorsa - a occupare una delle caselle destinate alle mezzali, con Linetty che invece si prende l’altra maglia e Lucas Torreira che come sempre sarà il playmaker che porterà ordine ma sta iniziando a essere anche molto pericoloso in zona gol. Per quanto riguarda la difesa, Silvestre è un ex che al Milan non ha lasciato troppi ricordi ma è riuscito a rilanciarsi con la Sampdoria: sarà lui a comandare il reparto davanti al portiere Viviano, al fianco dell’italo-argentino giocherà come sempre il miglioratissimo Gianmarco Ferrari. Sugli esterni ci sono Bereszynski a destra e Murru a sinistra: se vogliamo l’unico ballottaggio aperto è quello tra l’ex Cagliari e Strinic.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 73 Locatelli, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 31 Antonelli, 4 José Mauri, 18 Montolivo, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Kessie

Indisponibili: Storari, A. Conti

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 G. Ferrari, 29 Murru; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 16 Linetty; 90 G. Ramirez; 27 Quagliarella, 91 D. Zapata

A disposizione: 92 Tozzo, 7 Sala, 15 Tomic, 3 J. Andersen, 19 Regini, 17 Strinic, 21 Verre, 28 Capezzi, 11 R. Alvarez, 9 Caprari, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: Belec

Indisponibili: Praet

© Riproduzione Riservata.