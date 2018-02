Probabili formazioni/ Napoli Spal: quote, le ultime novità live (Serie A 25^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Spal: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al San Paolo. Ottima occasione di allungare per i partenopei

18 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Spal, Serie A 25^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Spal si gioca alle ore 15:00 di domenica 18 febbraio; è una delle partite che si giocano per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I partenopei cercano di consolidare la prima posizione in classifica, difendendola dagli assalti della Juventus in un appassionante testa a testa che vede la squadra di Maurizio Sarri al comando con un punto di vantaggio; per questo motivo al San Paolo non si può sbagliare contro una Spal che invece occupa la terzultima piazza e si sta pericolosamente staccando dal resto del gruppo, avendo quattro lunghezze da recuperare al Crotone che al momento rappresenta la quota salvezza. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco oggi pomeriggio, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Spal.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente il Napoli è ampiamente e nettamente favorito per la vittoria in questa partita di Serie A: per la sfida dello stadio San Paolo l’agenzia di scommesse Snai ha posto una quota di 1,14 sulla vittoria interna dei partenopei (segno 1) mentre per il pareggio - dovrete giocare il segno X se pensate a questa eventualità - la vincita sarebbe già di 8,00 volte la somma giocata. Ovviamente il segno 2 che identifica la vittoria della Spal vale tanto: i più arditi potranno provarci, il guadagno sarebbe di 18,00 volte la cifra che avranno deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPAL

LE SCELTE DI SARRI

L’unico reale dubbio per Maurizio Sarri riguarda Hamsik: il capitano ha avuto problemi alla schiena ultimamente e, visto che non si tratta di una partita di cartello, potrebbe essere lasciato in panchina a riposare. In questa eventualità, il posto da titolare lo prenderebbe Zielinski; il polacco andrebbe a sistemarsi sul centrosinistra, lasciando ad Allan l’altra zona del campo e con Jorginho che come sempre sarebbe il playmaker davanti alla difesa. Da qui in avanti infatti l’allenatore del Napoli cambierà il meno possibile, perchè ci stiamo avvicinando alla super sfida di Torino e i partenopei vogliono arrivarci davanti in classifica, magari anche avendo incrementato il loro vantaggio; ecco perchè la coppia centrale in difesa sarà formata da Raul Albiol (che rientra) e Koulibaly, mentre sulle fasce con il nuovo infortuno infortunio di Ghoulam non ci sono troppe alternative e dunque giocheranno ancora Hysaj e Mario Rui. Nel tridente offensivo ovviamente nessuna modifica: si prosegue con Mertens da attaccante centrale, con Callejon che giocherà come esterno destro (lo spagnolo prova ad avvicinare quota 10 gol in campionato) e con Lorenzo Insigne che partirà largo a sinistra.

I DUBBI DI SEMPLICI

Ancora non è decisa la formazione che affronterà il Napoli: Leonardo Semplici si riserva di sciogliere alcuni nodi soltanto all’ultimo, primo tra tutti quello legato al modulo. A ballare è la posizione di seconda punta, chiamiamola così: potrebbe essere un trequartista, quindi Kurtic, oppure un attaccante di ruolo che in questo caso sarebbe uno tra Floccari e Paloschi. In ogni caso il centravanti dovrebbe essere Antenucci; poi dipenderà dal modo in cui la Spal vorrà affrontare questa partita. A centrocampo dovrebbe trovare spazio Alberto Grassi, un ex che nei sei mesi a Napoli non ha mai visto il campo; con lui in mediana possibile maglia per Everton Luiz che viaggia verso la conferma, il regista invece sarà sempre Viviani. Con la squalifica di Mattiello, la fascia sinistra sarà occupata da Filippo Costa; dall’altra parte del campo ci sarà invece Manuel Lazzari, uno dei grandi insostituibili nella formazione estense. In difesa si monitora Thiago Cionek, che potrebbe non farcela; a questo punto lo schieramento davanti a Meret sarebbe composto da Vicari - leader della retroguardia - con il polacco Salamon e l’esperto Felipe che giocherebbero ai suoi fianchi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPAL: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 27 Machach, 37 Ounas

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Chiriches, Goulam, Milik

SPAL (3-5-1-1): 97 Meret; 21 Salamon, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 25 Everton Luiz, 77 Viviani, 88 A. Grassi, 33 F. Costa; 19 Kurtic; 7 Antenucci

A disposizione: 1 A. Gomis, 92 G. Marchegiani, 15 Vaisanen, 5 L. Simic, 4 Cionek, 28 Schiattarella, 24 M. Vitale, 85 B. Dramé, 12 Pa Konate, 9 F. Bonazzoli, 10 Floccari, 43 Paloschi

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: Mattiello

Indisponibili: Borriello

